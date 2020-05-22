فايقة فهيم: الرئيس يراهن على وعي المصريين كخطوة أساسية في مكافحة كورونا

أشادت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بالرسائل التي بعثها الرئيس السيسي للشعب المصري خلال افتتاحه المرحلة الثالثة من مشروع بشاير الخير، والتي طمأنهم من خلالها على أن أزمة فيروس كورونا تدار بشكل علمي واحترافي وأن الأمة ما زالت تحت السيطرة وأن الأرقام ما زالت في المعدل الطبيعي.
ولفتت فهيم، في بيان لها، إلى أن أزمة فيروس كورونا تعتمد بشكل أساسي في نجاحها على جدارة تصرفات المصريين، فالإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة لن تأتي بنتيجة دون وجود وعي المصريين والتزامهم بتنفيذ هذه التعليمات على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الرئيس يراهن يوميا على وعي المصريين في التصدي لهذه الأزمة.
وثمنت عضو مجلس النواب، تأكيد الرئيس على التصدي لظاهرة البناء المخالف والعشوائي، وتوجيهاته بضرورة القبض على المخالفين وإزالة أي تعديات حدثت على مدار الشهور الماضية.
ولفتت فهيم، في بيان لها، الى أن أزمة فيروس كورونا تعتمد بشكل أساسي في نجاحها على على جدارة تصرفات المصريين، فالإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة لن تأتي بنتيجة بدون وجود وعي المصريين والتزامهم بتنفيذ هذه التعليمات على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الرئيس يراهن يوميا على وعي المصريين في التصدي لهذه الأزمة.
وثمنت عضو مجلس النواب، تأكيد الرئيس على التصدي لظاهرة البناء المخالف والعشوائي، وتوجياته بضرورة القبض على المخالفين وإزالة أي تعديات حدثت على مدار الشهور الماضية.