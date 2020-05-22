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برلمان

فايقة فهيم: الرئيس يراهن على وعي المصريين كخطوة أساسية في مكافحة كورونا

الجمعة 22/مايو/2020 - 10:08 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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فريده محمد
أشادت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بالرسائل التي بعثها الرئيس السيسي للشعب المصري خلال افتتاحه المرحلة الثالثة من مشروع بشاير الخير، والتي طمأنهم من خلالها على أن أزمة فيروس كورونا تدار بشكل علمي واحترافي وأن الأمة ما زالت تحت السيطرة وأن الأرقام ما زالت في المعدل الطبيعي.

 
ولفتت فهيم، في بيان لها، إلى أن أزمة فيروس كورونا تعتمد بشكل أساسي في نجاحها على جدارة تصرفات المصريين، فالإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة لن تأتي بنتيجة دون وجود وعي المصريين والتزامهم بتنفيذ هذه التعليمات على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الرئيس يراهن يوميا على وعي المصريين في التصدي لهذه الأزمة.

وثمنت عضو مجلس النواب، تأكيد الرئيس على التصدي لظاهرة البناء المخالف والعشوائي، وتوجيهاته بضرورة القبض على المخالفين وإزالة أي تعديات حدثت على مدار الشهور الماضية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد استنكر الخلاف الذي وقع قبل سنوات بين وزارة النقل ومحافظة الإسكندرية حول قطعة أرض داخل المحافظة، قائلا: "معقول أجهزة الدولة كانت تقاضي بعضها البعض".

وأوضح الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروعات الاسكندرية، قائلا: "خلاف بين النقل والمحافظة وبينهم قضايا على قطعة أرض واتاخدت منهم والمواطن أخدها حق انتفاع من الدولة، وكان يسدد حتى عام 2009"، وأضاف: "حتى لو عملنا إصلاح للموقع لن نأتي على حساب الناس وسيتم تعويض المواطنين".

وقال الرئيس السيسي، موجها حديثه للحكومة: "بطالب الحكومة، التقاضي بين أجهزة الدولة ده آخر إجراء نوصله لما غابت الحقيقة بقت عبء على الدولة لأنك هتعوض الناس ملهاش ذنب".

جاء ذلك خلال افتتاح  الرئيس عبد الفتاح السيسي،  مشروع "بشاير الخير ٣" بمدينة الإسكندرية، والذي يطل على بحيرة كينج مريوط التي تم تطهيرها وتكريكها وإزالة التعديات من عليها لإعادتها لسابق عهدها، والمخصص لسكان مناطق: مأوى الصيادين وكوم الملح وفرن الجراية والمفروزة 1 و2 ومثلث السكة الحديد وجزء من نجع العرب، ويضم ١١ ألف شقة سكنية تغير حياة ٥٥ ألف نسمة من أهالي الإسكندرية.

ولفتت فهيم، في بيان لها، الى أن أزمة فيروس كورونا تعتمد بشكل أساسي في نجاحها على على جدارة تصرفات المصريين، فالإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة لن تأتي بنتيجة بدون وجود وعي المصريين والتزامهم بتنفيذ هذه التعليمات على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الرئيس يراهن يوميا على وعي المصريين في التصدي لهذه الأزمة.

وثمنت عضو مجلس النواب، تأكيد الرئيس على التصدي لظاهرة البناء المخالف والعشوائي، وتوجياته بضرورة القبض على المخالفين وإزالة أي تعديات حدثت على مدار الشهور الماضية.
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