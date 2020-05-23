التعليم العالي في أسبوع.. اختيار 13 مستشفى جامعيا للمشاركة في التعامل مع فيروس كورونا.. وتعاون مع وزارة الاتصالات لتسريع كفاءة شبكات التواصل الاجتماعي للطلاب

التعليم العالي: نتعاون مع وزارة الاتصالات لتسريع كفاءة شبكات التواصل الاجتماعي للطلاب وزير التعليم العالي: اختيار 13 مستشفى جامعي للمشاركة في التعامل مع فيروس كورونا وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس إدارة المعهد القومي للبحوث الفلكية





في بداية الاجتماع، قدم د. جاد القاضي التهنئة للوزير ولأعضاء المجلس بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك متمنيًا السلامة والصحة للشعب المصري.





وخلال الاجتماع، أكد الوزير على أهمية الدور الذي تقوم به المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وما يمكن أن تقدمه تلك المراكز من خدمات للمجتمع المصري من خلال العمل على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات يستفيد منها المجتمع، مؤكدًا على اهتمام القيادة السياسية بالبحث العلمي بشكل ملحوظ.





ومن جهته، استعرض د. جاد القاضي تقريرًا حول الأنشطة والفعاليات التي قام بها المعهد خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2020، مشيرًا إلى إعادة تشكيل اللجان العلمية بالمعهد، وكذلك إنضمام المعهد لمواقع التراث العالمية التابعة لهيئة اليونسكو.





كما استعرض نبذه عن "Year Book" وهو كتاب سنوي يصدره المعهد يتضمن النشر العلمي، والمؤلفات العلمية ، والدراسات، والمهمات العلمية، والإشراف على الرسائل العلمية التي قام بها الباحثين في المعهد خلال عام، وقد تم رفعها على موقع المعهد لتعظيم الاستفادة من المنشورات العلمية.





وأحيط المجلس علمًا بتسجيل المعهد كأحد دور النشر المصرية ومشاركته في معرض القاهرة الدولى للكتاب، كنوع من نشر الثقافةالعلمية وتبسيط العلوم.





وناقش المجلس اللائحة التنفيذية المقترحة للمجلس، حيث وجه د. خالد عبدالغفار بالتوسع في بعض القواعد وتطويرها بما يتلائم مع التغيرات الحديثة، وبما يعمل على حسن سير العمل، ويحسن وينظم أداء منظومة العمل داخل المعهد، بما ينعكس على تطوير عملية البحث العلمي، مشيرًا إلى أن العالم يمر بمرحلة هامة لتسليط الضوء على الباحثين.





وأشار الوزير إلى ضرورة الاستفادة من تجارب المعهد البحثية في هذا الشأن، وأن تكون القرارات التي يتم اتخاذها تخدم الصالح العام والبحث العلمي.





كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون أعضاء هيئة التدريس تتعلق بالترقيات، والتعيينات، واللجان العلمية.







