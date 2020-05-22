والدة الشهيد علي: أنا أم البطل ووضعت ابني عند ربنا.. فيديو

قالت والدة الشهيد علي السيد، "انا أم الشهيد علي البطل..بطل العالم إللي كل الدنيا بتتمثل به في كل البلاد".



وتابعت والدة الشهيد خلال حوارها على قنا "اكسترا نيوز": ابني حبيبي يا نورعيني..انا أم البطل، دول بيضربوا بيك المثل".



وأضافت والدة الشهيد علي، "الحمدلله انا وضعت ابني عند ربنا..بقوته ودمه وشهامته".



واختتمت" ابني كان خايف على زمايله في كل مكان".





