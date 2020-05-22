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فن

مبقاش ينفع خلاص.. لحظة إعدام الإرهابي هشام عشماوي

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:08 م
الإرهابي هشام عشماوي
الإرهابي هشام عشماوي
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سعيد فراج
عرضت قناة ON E الفضائية، الحلقة 29 من مسلسل الاختيار، للنجم أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني 2020، الذي يتناول حياة واستشهاد العقيد أحمد صابر منسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية. 

وخلال أحداث الحلقة، تم عرض مقطع فيديو أظهر لحظة إعدام الإرهابي هشام عشماوي، إذ ظهر مكبل الأيدي، وبجواره الحرس من رجال الأمن، والضابط يتلو عليه نص الحكم بالإعدام، ويسأله عن الذي يريده قبل تنفيذ الإعدام، ليرد عشماوي، في لحظة ندم وانكسار قائلًا: «مبقاش ينفع خلاص». 



مواعيد عرض مسلسل الاختيار 

تعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.

ملخص أحداث مسلسل الاختيار

تدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن. 

فريق عمل مسلسل الاختيار

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.
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