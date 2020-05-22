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توك شو

عبير صبري تكشف سر أناقتها في مسلسل خيانة عهد.. فيديو

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:17 م
عبير صبري
عبير صبري
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قسم التوك شو
قالت الفنانة عبير صبري، إن درست شخصيتها في مسلسل خيانة عهد والذي شاركت به السباق الرمضاني.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « القاهرة الأن» الذي تقدمه الإعلامية «لميس الحديدي»،: «إن شخصيتها كانت مطلعة وطموحة وينظرون إلي أختهم الكبيرة على أساس أنها الوجهة التي يريدون ان يصبحوا مثلها»؛ لافتة أنها كانت تستعرض ملابسها والماركات التي تريدها وفقا لشخصية «نادية » التي كانت تؤديها.

ولفتت صبري، أن شخصية نادية كانت تغيير من شخصية عهد والتي تجسدها الفنانة يسرا. 

وأوضحت  عبير، أنها تفاجأت بدور خالد سرحان في "خيانة عهد" ، نظرا لأن الجمهور معتاد عليه في الأدوار الكوميدية أكثر.

وأشارت صبري إلى أن سر نجاح شخصيتها في "خيانة عهد" هي مشاركتها للفنان خالد سرحان، حيث أوضحت أنه مهما كان الفنان موهوب لابد من أن يتشارك مع فنانين يزيدوا من تمكنه للدور.
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