ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في موسكو إلى 1934 حالة

أعلنت السلطات الصحية في موسكو تسجيل 67 وفاة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" .





وأكد مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في العاصمة موسكو إلى 1934 حالة.





من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الوضع في روسيا مستقر فيما يتعلق بتفشي وباء كورونا، سواء في موسكو أو في المناطق الروسية الأخرى.



