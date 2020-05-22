AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في موسكو إلى 1934 حالة

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:05 م
ارتفاع وفيات فيروس
ارتفاع وفيات فيروس كورونا في موسكو إلى 1934 حالة
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية في موسكو تسجيل 67 وفاة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" .

وأكد مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في العاصمة موسكو إلى 1934 حالة.

من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الوضع في روسيا مستقر فيما يتعلق بتفشي وباء كورونا، سواء في موسكو أو في المناطق الروسية الأخرى.

وأشار بوتين إلى تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا بشكل مستمر في البلاد، بينما تعد روسيا ا ثاني أكبر البلاد في عدد الإصابات بالفيروس بعد الولايات المتحدة، بإجمالي أكثر من 326 ألف حالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوضع تحت السيطرة.. بوتين: روسيا تنتج لقاحا لـ كورونا .. تفاصيل

بوتين: سنقضي على وباء كورونا في أقل من 3 أشهر

روسيا تسجل ارتفاعا جديدا في عدد الوفيات بـ كورونا

شوارع روسيا مهجورة بعد تطبيق العزل الذاتي.. فيديو

بسبب كورونا.. بوتين يمنح الحكومة الروسية سلطة إعلان حالة الطوارئ

بوتين في رسالة "عيد الفصح" يؤكد أهمية القيود الروسية لمكافحة كورونا

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. أمير كرارة يصدم الجميع: المنسي جالي في المنام وقالي إنه مبسوط.. الموت يفجع الفنان محمد محمود

الكويت تسجل قرابة 1000 إصابة جديدة بـ كورونا

أخبار الرياضة.. إصابة لاعب الزمالك بفيروس كورونا.. لوحة نادي القرن تضع الأبيض في ورطة مع الكاف

عبقرية وجبارة.. منة فضالي تشيد بدور روجينا في البرنس

برسالة حب مؤثرة.. شاهد | أحدث ظهور لـ هنادي مهنى برفقة خطيبها الفنان أحمد خالد صالح

كنيسة ألمانية تفتح أبوابها أمام المصلين المسلمين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ عباية رمضانية.. درة تتألق في أحدث جلسة تصوير | شاهد

بملابس كاجوال.. ريهام أيمن تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

طريقة عمل مكرونة بالصوص الأبيض والفراخ .. فيديو