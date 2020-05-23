لطلاب مدارس القاهرة .. اعرف نتيجتك الآن عبر هذا الرابط

أعلنت بوابة نتائج التعليم الأساسي على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، نتيجة الطلاب لآخر العام الدراسي 2019 /2020.









وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة : ظهرت الآن نتيجة آخر العام لتلاميذ الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي لعام 2020 .





وأوضحت المديرية أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال الخطوات التالية :

- ادخل الرقم القومي

-ادخل المرحلة الدراسية

- حدد الصف الدراسي

-حدد العام الدراسي

-حدد الفصل الدراسي

-اضغط على عرض النتيجة





كما أوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة ايضا من خلال الاتصال من اي خط ارضي على 0900100 .









وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة : يمكنكم الآن لأول مرة استخراج شهادة بيان النجاح من على الموقع الإلكتروني.



