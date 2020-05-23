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تعليم

لطلاب مدارس القاهرة .. اعرف نتيجتك الآن عبر هذا الرابط

السبت 23/مايو/2020 - 12:18 ص
اعرف نتيجتك الان
اعرف نتيجتك الان
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ياســـمين بدوي
أعلنت بوابة نتائج التعليم الأساسي على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، نتيجة الطلاب لآخر العام الدراسي 2019 /2020.


وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة : ظهرت الآن نتيجة آخر العام لتلاميذ الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي لعام 2020 .

وأوضحت المديرية أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال الخطوات التالية :
- ادخل الرقم القومي
-ادخل المرحلة الدراسية
- حدد الصف الدراسي
-حدد العام الدراسي
-حدد الفصل الدراسي
-اضغط على عرض النتيجة

كما أوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة ايضا من خلال الاتصال من اي خط ارضي على 0900100 .


وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة :  يمكنكم الآن لأول مرة استخراج شهادة بيان النجاح من على الموقع الإلكتروني.

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