الهاني سليمان: 30 مشجعا سبب رحيلي عن الاتحاد السكندري

كشف الهاني سليمان حارس مرمي سموحة الحالي والاتحاد السكندري السابق، عن السبب الرئيسي في رحيله عن زعيم الثغر الاتحاد السكندري.









وقال الهاني سليمان في حوار له مع الإعلامي سيف زاهر عبر برنامجه ملعب أون تايم : "السبب الرئيسي في رحيلي عن الاتحاد السكندري هو عدد قليل من الجماهير".









وأضاف "حوالي 20 أو 30 شخصا كونوا مجموعة وتواصلوا مع إدارة النادي، ولم يكن السبب فنيًا، لأن الاتحاد ناد جماهيري".









وأوضح: "بعده تم استدعائي من قبل الإدارة، وتم ابلاغي بأن عدد من جماهير النادي يطالبون برحيلي، وعرضوا علي الرحيل لمدة عام على سبيل الإعارة".









واستطرد: "قررت الرحيل؛ لأن في حالة عودتي ستتواجد نفس المشكلة، ورحلت مجانا عن النادي، وكان متبقي لي عامين في عقدي".