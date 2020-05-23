مصرع شخص في حادث تصادم دراجة نارية في الوادي الجديد

لقى شخص مصرعه، منذ قليل، في حادث تصادم دراجة نارية بطريق الداخلة بلاط نتيجة للعواصف الترابية التي تعرضت لها المحافظة .





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وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الداخلة العام لعمل الاسعافات الاوليه اللازمة حيث لقي مصرعه في الحال.





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كان قد ورد بلاغ إلى اللواء هشام لطفي، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارا من مستشفى الداخلة العام يفيد بمصرع "يوسف محمود عمر عيد" ٤٥ سنة في حادث تصادم دراجة نارية بالقرب من قرية المعصرة طريق الداخلة بلاط.





تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت محافظة الوادي الجديد، تعرضت لموجة رياح وعواصف ترابية شديدة ضربت عدة مناطق متفرقة بأنحاء المحافظة.