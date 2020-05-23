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معاون وزير الإسكان: رئيس الوزراء يقدم الدعم الكامل للشباب..فيديو

السبت 23/مايو/2020 - 01:21 ص
وليد عباس، معاون
وليد عباس، معاون وزير الإسكان لهيئة المجتمعات العمرانية
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اسراء صبري
قال وليد عباس، معاون وزير الإسكان لهيئة المجتمعات العمرانية، إن كلا من الدكتور مصطفي مدبولي والدكتور عاصم وزير الإسكان قدما الدعم الكامل للشباب، لافتا إلى أنهما كانا يدعمان فكر الشباب بقوة.

وأضاف وليد عباس، خلال حواره ببرنامج "بناة المستقبل" المذاع على قناة "المحور"، أن معاوني أجهزة المدن لاقوا صعوبات في بداية مشوارهم، ولكن دكتور مصطفي مدبولي بدأ في توجيههم حتى يقدموا أفضل ما لديهم.

وأوضح أن منصب معاون وزير الإسكان لهيئة المجتمعات يحتاج توازن، لافتا إلي ضرورة الاستفادة من الشباب وطموحهم ، بالإضافة إلي خبرات كبار المجتمع، معقبا: دا اللي قومت بيه استفدت من خبرة الكبار وطموح الشباب.

وأشار إلي أن كلية التخطيط العمراني تعلم دارسيها فكرة العمل الجماعي، لافتا إلي أن الكلية تقوم في أساسها علي مجموعة عمل، متابعا: دي ربت عندي فكرة أني اشتغل مع مجموعة عمل.

ولفت إلي أن مجموعة العمل تعمل فقط ، موضحا نلتقي كل أسبوعين مرة ننظم العمل ومن ثم ننتشر، معقبا: مقولة النجاح فردي فكرة غير صحيحة.
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