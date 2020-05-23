شاهد.. حالة نادرة لولادة قطة بـ رأسين

في حالة غريبة قد لا تتكرر كثيرا، ولدت قطة صغيرتها الهرة بحالة مرضية غريبة وهي امتلاكها لـ وجهين.





ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية، فقد نشرت سيدة أمريكية وزوجها من ولاية أوريجون، صورا ومقاطع فيديو للقطة الصغيرة حديثة الولادة ذات الرأسين، وكتبت على حسابها بمواقع التواصل الإجتماعي، إنها حالة نادرة لولادة حيوان صغير يعاني من اضطراب خلقي نادر يعرف باسم ديبروسوب.





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وأطلقت السيدة الأمريكية وتدعى كيلا كينج صاحبة القطة، اسم بسكويت عليه، ووصفت اختييارها لهذا الاسم لأنها قطة رقيقة.





ومن المعروف عن القطط المصابة بهذا الاضطراب والمعروفة بأنها مصابة بازدواج الوجه، بأنها لا تعيش عادة أكثر من أسبوع بعد ولادتها.





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ولا تضع كيلي أملا كبيرا في أن تظل الهرة على قيد الحياة، ولكنها لاحظت أن شهيتها مفتوحة لتناول الطعام، وتتحرك بدون عائق في جسدها.









وتابعت مالكة القطة أنها تأمل في أن تزل القطة الصغيرة حية لأنها ترغب في الاحتفاظ بها وتربيتها، وليست مالكة القطة فقط، فقد أبدى عدد من الأشخاص اهتمامهم بها وعرضوا تبنيها في منزلهم.



