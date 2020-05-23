خالد الغندور: الزمالك سيقاضي كاف بسبب منح الكاميرون لقب منتخب القرن على حساب مصر

كشف خالد الغندور لاعب الزمالك الأسبق، عن عزم إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور مقاضاة الإدارة السابقة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
وشهدت الأيام الماضية عودة النزاع مجددًا على لقب نادي القرن الذي حصده الأهلي مطلع الألفية الحالية، بعد استقرار إدارة الزمالك على التقدم بشكوى ومحاولة إثبات أحقيته في اللقب.
وقال خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الزمالك": "النادي سيرفع دعوى ضد أعضاء الاتحاد الأفريقي السابقين تحت رئاسة عيسى حياتو وليس الاتحاد الحالي، وذلك على خلفية منح الكاميرون لقب منتخب القرن على حساب منتخب مصر".
وأوضح: "بخصوص اللافتة التي وضعت على بوابة نادي الزمالك، فنحن لدينا مرتضى منصور رجل القانون واللوائح، أقول ذلك للصحفيين المنتمين للأندية الأخرى والذين راسلوا الاتحاد الإفريقي حتى يعاقب الزمالك.
واستطرد: "بخصوص لقب نادي القرن، أحب أن أقول شيئا هو أن مصطفى مراد فهمي عندما تواجد في برنامج أحمد شوبير اعترف أنه من وضع معايير نادي القرن".
واختتم: "رغم أنه كان عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وقتها، فهل هذا يجوز قانونًا؟! كيف نثق به وبمعاييره، وهو نفس الشخص الذي جعل مصر تفقد لقب منتخب القرن لحساب الكاميرون".