خالد الغندور: الزمالك سيقاضي كاف بسبب منح الكاميرون لقب منتخب القرن على حساب مصر

قول ذلك للصحفيين المنتمين للأندية الأخرى والذين راسلوا الاتحاد الإفريقي حتى يعاقب الزمالك.

واستطرد: "بخصوص لقب نادي القرن، أحب أن أقول شيئا هو أن

عندما تواجد في برنامج أحمد شوبير اعترف أنه من وضع معايير نادي القرن".