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فن

أحمد عزت.. من طفل بـ ليالي الحلمية إلى شيخ في الاختيار

السبت 23/مايو/2020 - 04:45 ص
احمد عزت
احمد عزت
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نبيل العدوى
شهدت أحداث الحلقة 29 من مسلسل الاختيار ظهور الفنان أحمد عزت في دور أحد الشيوخ الذي قابل المقاتل رامز أمير.


وقدم الفنان أحمد عزت عددا من الأدوار في صغره من أبرزها شخصية علي البدري بمسلسل ليالي الحلمية، كما شارك في مسلسلات الوسية، وليلة القبض على فاطمة.

وأيضا:
مواعيد عرض مسلسل الاختيار 
تعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.


ملخص أحداث مسلسل الاختيار
تدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن. 


فريق عمل مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام وآسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرون وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.

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