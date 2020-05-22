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فن

الاختيار الحلقة 28.. صور لـ ملحمة البرث وبطولة رجال أحمد منسي

الجمعة 22/مايو/2020 - 06:28 م
امير كرارة
امير كرارة
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محمد نبيـل
بكاء، فخر، حزن، وتحدي، مشاعر متباينة لمشاهدي الحلقة 28 من مسلسل الاختيار، للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، الذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية. 

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بدأت أحداث الحلقة 28 من المسلسل، بقيام المجموعات التكفيرية بتطويق مربع البرث، ومحاصرته، وشن الهجوم على مجموعة الضابط أحمد المنسي (أمير كرارة)، الذي تفاجأ بصيحة عسكري المراقبة وهو يقول: «حرس سلاح»، فيقوم المنسي بشد أجزاء سلاحه والاستعداد للقتال.

تنشب ملحمة دامية بين التكفيريين ورجال الصاعقة المصرية، ويقوم أحمد المنسي باعتلاء سطح المعسكر، ويمطر التكفيريين برصاص سلاحه، في الوقت الذي تتوجه فيه قوات الإمداد لرجال الصاعقة لمحاولة السيطرة على الموقف، ويستمر المنسي في مقاتلة التكفيريين وإسقاط الكثير منهم، لكنه يقع شهيدًا بعد قنصه في رأسه من الخلف. 

قالت منار سليم، أرملة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسى، إنه منذ بداية رمضان نحمل هم هذا اليوم وعرض مشهد استشهاد أحمد المنسي لأن الواقع فاق كل خيالاتى، موضحة أن الشهيد أحمد المنسي استشهد بنفس الطريقة.

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وأضافت منار سليم خلال لقائها في أحد البرامج التلفزيونية أن أحمد المنسي كان منتظرا الشهادة دائما وكان دائما يردد عبارات أنه لن يطول في تلك الحياة .

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 
تعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.


ملخص أحداث مسلسل الاختيار
تدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن. 


فريق عمل مسلسل الاختيار
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام وآسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرون وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.



الاختيار الحلقة 28.. صور لـ ملحمة البرث وبطولة رجال أحمد منسي
الاختيار الحلقة 28.. صور لـ ملحمة البرث وبطولة رجال أحمد منسي
الاختيار الحلقة 28.. صور لـ ملحمة البرث وبطولة رجال أحمد منسي
الاختيار الحلقة 28.. صور لـ ملحمة البرث وبطولة رجال أحمد منسي
الاختيار الحلقة 28.. صور لـ ملحمة البرث وبطولة رجال أحمد منسي
الاختيار الحلقة 28.. صور لـ ملحمة البرث وبطولة رجال أحمد منسي
الاختيار الحلقة 28.. صور لـ ملحمة البرث وبطولة رجال أحمد منسي
الاختيار الحلقة 28.. صور لـ ملحمة البرث وبطولة رجال أحمد منسي
الاختيار الحلقة 28.. صور لـ ملحمة البرث وبطولة رجال أحمد منسي
الاختيار الحلقة 28.. صور لـ ملحمة البرث وبطولة رجال أحمد منسي
الاختيار الحلقة 28.. صور لـ ملحمة البرث وبطولة رجال أحمد منسي
الاختيار الحلقة 28.. صور لـ ملحمة البرث وبطولة رجال أحمد منسي
الاختيار الحلقة 28.. صور لـ ملحمة البرث وبطولة رجال أحمد منسي
الاختيار الحلقة 28.. صور لـ ملحمة البرث وبطولة رجال أحمد منسي
الاختيار الحلقة 28.. صور لـ ملحمة البرث وبطولة رجال أحمد منسي
الاختيار الحلقة 28.. صور لـ ملحمة البرث وبطولة رجال أحمد منسي
الاختيار الحلقة 28.. صور لـ ملحمة البرث وبطولة رجال أحمد منسي
الاختيار الحلقة 28.. صور لـ ملحمة البرث وبطولة رجال أحمد منسي
الاختيار الحلقة 28.. صور لـ ملحمة البرث وبطولة رجال أحمد منسي
الاختيار الحلقة 28.. صور لـ ملحمة البرث وبطولة رجال أحمد منسي
الاختيار الحلقة 28.. صور لـ ملحمة البرث وبطولة رجال أحمد منسي
الاختيار الحلقة 28.. صور لـ ملحمة البرث وبطولة رجال أحمد منسي
الاختيار الحلقة 28.. صور لـ ملحمة البرث وبطولة رجال أحمد منسي
الاختيار الحلقة 28.. صور لـ ملحمة البرث وبطولة رجال أحمد منسي
الاختيار الحلقة 28.. صور لـ ملحمة البرث وبطولة رجال أحمد منسي
الاختيار الحلقة 28.. صور لـ ملحمة البرث وبطولة رجال أحمد منسي
الاختيار الحلقة 28.. صور لـ ملحمة البرث وبطولة رجال أحمد منسي
الاختيار الحلقة 28.. صور لـ ملحمة البرث وبطولة رجال أحمد منسي
الاختيار الحلقة 28.. صور لـ ملحمة البرث وبطولة رجال أحمد منسي
الاختيار الحلقة 28.. صور لـ ملحمة البرث وبطولة رجال أحمد منسي
الاختيار الحلقة 28.. صور لـ ملحمة البرث وبطولة رجال أحمد منسي
الاختيار الحلقة 28.. صور لـ ملحمة البرث وبطولة رجال أحمد منسي
الاختيار الحلقة 28.. صور لـ ملحمة البرث وبطولة رجال أحمد منسي
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