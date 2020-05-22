الاختيار الحلقة 28.. صور لـ ملحمة البرث وبطولة رجال أحمد منسي

بكاء، فخر، حزن، وتحدي، مشاعر متباينة لمشاهدي الحلقة 28 من مسلسل الاختيار ، للفنان أمير كرارة ، ضمن الموسم الرمضاني، الذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية.





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بدأت أحداث الحلقة 28 من المسلسل، بقيام المجموعات التكفيرية بتطويق مربع البرث، ومحاصرته، وشن الهجوم على مجموعة الضابط أحمد المنسي (أمير كرارة)، الذي تفاجأ بصيحة عسكري المراقبة وهو يقول: «حرس سلاح»، فيقوم المنسي بشد أجزاء سلاحه والاستعداد للقتال.







تنشب ملحمة دامية بين التكفيريين ورجال الصاعقة المصرية، ويقوم أحمد المنسي باعتلاء سطح المعسكر، ويمطر التكفيريين برصاص سلاحه، في الوقت الذي تتوجه فيه قوات الإمداد لرجال الصاعقة لمحاولة السيطرة على الموقف، ويستمر المنسي في مقاتلة التكفيريين وإسقاط الكثير منهم، لكنه يقع شهيدًا بعد قنصه في رأسه من الخلف.





قالت منار سليم، أرملة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسى، إنه منذ بداية رمضان نحمل هم هذا اليوم وعرض مشهد استشهاد أحمد المنسي لأن الواقع فاق كل خيالاتى، موضحة أن الشهيد أحمد المنسي استشهد بنفس الطريقة.

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وأضافت منار سليم خلال لقائها في أحد البرامج التلفزيونية أن أحمد المنسي كان منتظرا الشهادة دائما وكان دائما يردد عبارات أنه لن يطول في تلك الحياة .



مواعيد عرض مسلسل الاختيار