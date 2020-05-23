حالة نادرة .. امرأة تضع 4 توائم متطابقين 100% | صور

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متطابق في واحد من كل 15 مليونًا. تعاني الآن كريس من عدم القدرة على التفرقة بين أطفالها الـ4 ، فقد ولدوا متماثلين 100% لتتخطى الاحتمالات النادرة جدًا بحالة توأم









رحبت كريس البالغة من العمر 35 عامًا وزوجها بأطفالهما الأربعة في شهر مارس الماضي، فقد سافر الزوجان حديثًا إلى الولايات المتحدة.









وقضيا الشهرين الماضيين في مستشفى بولاية تكساس داخل وحدة العناية المركزة للأطفال وحضانة العناية الخاصة.









وبعد قضاء الأطفال تلك المدة داخل الحضّانة انتقلت الأسرة المكونة من 6 أفراد الآن إلى منزلهما لبدء حياة مليئة بالمفاجآت معًا.









وضعت كريس أطفالها الأربعة المتطابقين خلال 3 دقائق فقط في عملية قيصرية، وقد قالت مازحة وفقًا لصحيفة مترو: "لا يمكننا أن نفرق بينهما، إنه أمر سيء للغاية".





وأضافت أنها وزوجها عندما أردا أخذ صورة لكل طفل بدت في حيرة عندما سألت نفسها: "أيهما قد تم تصويره؟" لقد أرسلت الصورة إلى عائلتها أيضًا، ولم يستطع أحد التفرقة بينهم.





وأغرب ما في الأمر هو عدم وجود تاريخ من المضاعفات لدى عائلتي كريس أو زوجها مما يجعل توائمهم الأربعة أكثر ندرة على الإطلاق.











