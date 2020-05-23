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سيارات

من بينها تنظيف فتحات التكييف.. 9 نصائح للتخلص من الروائح الكريهة داخل سيارتك

السبت 23/مايو/2020 - 08:47 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

مع ارتفاع درجات الحرارة فى فصل الصيف، يعاني بعض قائدي السيارات من انتشار الروائح داخل سياراتهم، مما يجعل قيادتها أمرا مزعجا وتسبب مشكلة كبيرة لمالك السيارة.


ويرجع سبب هذه الرائحة الكريهة إلى العديد من الأسباب، ومنها ترك أطعمة بداخلها، أو نقل الحيوانات الأليفة، أو تراكم النفايات، مما يؤدى إلى تعفنها وإصدار هذه الروائح.


وخلال السطور القادمة، نقدم أهم النصائح التي تساعد على منع ظهور الروائح الكريهة في السيارة.

 

– عدم ترك بقايا الأطعمة والقمامة داخل السيارة.

– عدم ترك السيارة متسخة وغسلها بشكل دوري خاصة الأماكن المخفية والضيقة.

– نظّف سجاد السيارة بانتظام، حيث تحمل أقدامنا الكثير من الأوساخ، وسيؤدي إخراجها من السيارة إلى التخلص من الروائح الكريهة.

– فرك المفروشات بورقة مجفف، سيؤدي ذلك إلى إبقاء رائحة سيارتك نظيفة.

– تنظيف فتحات التكييف بصورة منتظمة.

– المداومة على استخدام معطرات الجو العادية التي تباع في الأسواق ومراكز التنظيف.

– قم برش سيارتك من الداخل بصودا الخبز، واتركه داخل السيارة يومًا كاملًا، ثم قم بتنظيف الصودا.

– ضع كمية من حبيبات البن داخل السيارة، حيث أنها تعمل على امتصاص الروائح الكريهة.

– حافظ على شمعة معطرة داخل سيارتك، لأن الشموع المعطرة تنشر روائح مختلفة.

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