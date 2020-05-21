طولها أكثر من 30 مترا.. بدء ترميم أطول سيارة فى العالم.. صور

بعدما دخلت سيارة كاديلاك إلدورادو موسوعة جينيس فى عام 1976 وحصدت لقب أطول سيارة فى العالم بطول تجاوز 30 مترا، تعرضت للإهمال الشديد الأمر الذى تطلب إخضاعها لترميم من أجل الحفاظ عليها.





وبالعودة للقرن الماضى تحديداً فى عام 1976 نجحت سيارة كاديلاك إلدورادو المعدلة في تحقيق رقم قياسي جديد، وتسجيل اسمها بحروف من ذهب بموسوعة جينيس للأرقام القياسية كأطول سيارة في التاريخ بطول 30.5 متر.





وبعدما تحولت سيارة إلدورادو إلى خردة، قرر متحف أمريكي أن يشرف على عملية الترميم لهذه السيارة الشهيرة، ومن ثم وضعها فى صالة عرض المتحف الرئيسية.





واعتمد المتحف فى عملية ترميمه على طلاب متطوعين قرروا المساهمة فى الحفاظ على هذه الكنز النادر، حيث شملت عمليت الترميم 26 إطار جديد، بالإضافة لطلاء الهيكل الخارجي والقضاء على الصدأ الذي تمكن من السيارة بصورة كبيرة.



