AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

الشمس تعقم سيارتك ضد فيروس كورونا

الجمعة 22/مايو/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
تجري الآن دراسات كثيرة حول إمكانية القضاء على فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ظل الوصول إلى دواء رسمي حتى الآن .

وأكدت بعض الدراسات التي يتبانها  أحد خبراء الأرصاد أن الشمس قادرة على تعقيم السيارات وتقضي على فيروس كورونا ولكن  بشرط يجب أن تتحقق .

وأوضحت الدراسة أنه يجب أن تكون السيارة ذات زجاج شفاف يسمح بدخول أشعة الشمس بقوة إلى المقصورة وليست صاحبة ذات الزجاج الداكن بشرط أن تكون الشمس قوية مثل شمس الصيف .

والسر في ترك السيارة متعرضة للشمس حوالي 4 ساعات يوميا لتصل درجة حرارة المقصورة إلى 55 درجة وهو ما سيكون كافي جدا للتخلص من الفيروس .

اقرأ أيضا
كما تحدث العلماء عن قدرة درجات الحرارة على قدر فيروس كورونا خاصة إذا كانت خاصة مابين 45 إلى 55 درجة وهو مايتحقق في الصيف داخل المقصورة  والسبب أن زجاج السيارات يقوم بحبس درجة الحرارة داخل السيارة وهو ما يساهم في تسخين كل اجزائها مثل عجلة القيادة والفتيس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احذر ترك زجاجة المياه في السيارة

هل يختفى فيروس كورونا فى أواخر أبريل؟ هانى الناظر يرد

كيف تحمي زجاج سيارتك من السرطان؟

حيل بسيطة لحماية سيارتك في فصل الصيف

نصائح هامة لضمان أفضل درجة تبريد لتكييف السيارة في الصيف

تأثير الموجة الحارة على كورونا.. 7 نصائح لمواجهة ارتفاع الحرارة.. كيفية تجنب ضربات الشمس؟

ترشيحاتنا

٥ فنادق في ثلاث محافظات تحصل على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل

انخفاض 7 درجات .. موعد انكسار الموجة الحارة وتفاصيل طقس عيد الفطر

أبناء جمال خاشقجي يعلنون العفو عن قاتل والدهم

أرملة الشهيد أحمد منسي: بكيت وأنا بتابع المسلسل.. فعلا الشوف غير السمع

محدش عرف يدخل الكمين.. مخرج الاختيار يعلق على ملحمة البرث

تطبيق قرار اقتصار دخول مدينة رأس البر على قاطنيها استعدادًا لعيد الفطر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواليد 22 مايو.. اعرف شخصيتك من تاريخ ميلادك

زفاف عريس يفصله عن الموت 3 أشهر فقط.. صور

ببدلة رجالي.. سيرين عبد النور تثير الجدل في جلسة تصوير جديدة