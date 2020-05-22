الشمس تعقم سيارتك ضد فيروس كورونا

تجري الآن دراسات كثيرة حول إمكانية القضاء على فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ظل الوصول إلى دواء رسمي حتى الآن .
وأكدت بعض الدراسات التي يتبانها أحد خبراء الأرصاد أن الشمس قادرة على تعقيم السيارات وتقضي على فيروس كورونا ولكن بشرط يجب أن تتحقق .
وأوضحت الدراسة أنه يجب أن تكون السيارة ذات زجاج شفاف يسمح بدخول أشعة الشمس بقوة إلى المقصورة وليست صاحبة ذات الزجاج الداكن بشرط أن تكون الشمس قوية مثل شمس الصيف .
وأكدت بعض الدراسات التي يتبانها أحد خبراء الأرصاد أن الشمس قادرة على تعقيم السيارات وتقضي على فيروس كورونا ولكن بشرط يجب أن تتحقق .
وأوضحت الدراسة أنه يجب أن تكون السيارة ذات زجاج شفاف يسمح بدخول أشعة الشمس بقوة إلى المقصورة وليست صاحبة ذات الزجاج الداكن بشرط أن تكون الشمس قوية مثل شمس الصيف .
والسر في ترك السيارة متعرضة للشمس حوالي 4 ساعات يوميا لتصل درجة حرارة المقصورة إلى 55 درجة وهو ما سيكون كافي جدا للتخلص من الفيروس .
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كما تحدث العلماء عن قدرة درجات الحرارة على قدر فيروس كورونا خاصة إذا كانت خاصة مابين 45 إلى 55 درجة وهو مايتحقق في الصيف داخل المقصورة والسبب أن زجاج السيارات يقوم بحبس درجة الحرارة داخل السيارة وهو ما يساهم في تسخين كل اجزائها مثل عجلة القيادة والفتيس.