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سيارات

يتواجد في 12 مكانا.. دراسة جديدة تكشف دورة حياة فيروس كورونا داخل السيارة

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:02 م
صدى البلد
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تحدثت دراسة طبية حديثة عن فترة معيشة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 على الاسطح الصلبة والتى تعتبر من أهم وأخطر طرق العدوى بهذا الفيروس .


ووفق مجلة “نيو إنجلاند” الطبية التى نشرت الدراسة ، فإن كورونا يمكن أن يعيش على الأسطح البلاستيكية والفولاذ المقاوم للصدأ، لمدة تصل إلى 3 أيام ،حيث ينتقل الفيروس الخطير على أجزاء الجسم والملابس بسهولة، لذا نصح الباحثون بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة والتجمعات.


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ويتعرض الأشخاص للإصابة بالفيروس في حال استخدام السيارة للتنقل، حيث توجد أماكن متعددة داخل السيارة يمكن للفيروس أن يعيش فيها لساعات طويلة.


وأشارت الدراسة إلى أن أبرز الأماكن التي يمكن أن يتواجد بها الفيروس داخل السيارة، هي “المقود وناقل الحركة والمسجل، وأزرار التحكم في التكييف، ومفاتيح نوافذ السيارة، ومقابض الأبواب”.


ويمكن أن يتواجد كورونا على مفاتيح الإضاءة والفرامل اليدوية ومقبض درج المركبة والمرآة العلوية ومقبض شنطة السيارة وعصا التحكم بالمساحات .

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