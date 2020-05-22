AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

ماذا يحدث إذا تم تزويد السيارة بنوع وقود غير مناسب

الجمعة 22/مايو/2020 - 04:29 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
تعتبر من أكثر الأخطاء التي يقع فيها قائدي السيارات هي تزويد خزان الوقود ببنزين 95 بدلا من 92 أو العكس هذا الامر يكون له تأثير كبير على محرك السيارة .

وتعد تلك المشكلة من أكثر الاخطاء التي يقع فيها أصحاب السيارات في جميع أنحاء العالم فنجد أن انجلترا على سبيل المثال سجلت احصائيات أن لديها مشكلة كبيرة في ذلك حيث وصل عدد الأشخاص الذي يضعون بنزين خاطئ مايقرب من 150 ألف شخص سنويا

لذلك يجب أن نعرف المكونات الكيميائية والخواص في البنزين والتي تختلف عن الديزل لان تتم إضافة مواد كيميائية للبنزين تمنعه من الاحتراق ذاتيا .
أما الديزل فإنه يكون قابل للاشتعال ذاتيا في حال تعرضه لضغط كبير ويتميز الديز بالكثافة العالية في حال التزود بالديزل بالخطأ يتسبب في سد مجرى اسطوانات الوقود وفلاتر وخطوط محركات البنزين .

وإذا لم يدرك صاحب السيارة هذا الخطأ فإنه سيلاحظ انخفاض مستوى اداء المحرك السيارة بشدة  وظهور العديد من المشاكل والاعطال ومنها انسداد البنزين والبخاخات تلف طرمبة البنزين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف تعرف البنزين المغشوش وتتخلص منه داخل سيارتك

رغم مواصفاتها الخيالية.. بالفيديو سيارة G80 تثير الجدل بانتقاد قيادة النساء

علامات تلف طرمبة البنزين

احذر من تشغيل محرك السيارة أثناء تزويدها بالبنزين

أخطاء يرتكبها السائقون تزيد استهلاك البنزين 50 % .. تعرف عليها

تعرف علي أعراض تلف طرمبة البنزين

ترشيحاتنا

ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا داخل طائرتها الخاصة.. شاهد

زفاف عريس يفصله عن الموت 3 أشهر فقط.. صور

شاهد رسالة أحمد صلاح حسنى لأمير كرارة بعد عرض مسلسل الاختيار

تعليقا على دوره بمسلسل فرصة تانية.. محمد دياب: أنا عمري ما ضربت مراتي

حسن مالك: التيك توك سبب عملي بدراما 2020

أمير كرارة يعلق على استشهاد أحمد المنسي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مليونير بريطاني يرفض قيود حظر التجول ويصفها بالأكثر تطرفا

طفلة تنقذ 4 أرواح بعد وفاتها.. وتفجر قانونًا جديدًا في بريطانيا

تحذير خطير من صديق مقرب لزعيم كوريا الشمالية حول صحة الأخير.. فيديو