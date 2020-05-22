ماذا يحدث إذا تم تزويد السيارة بنوع وقود غير مناسب

أما الديزل فإنه يكون قابل للاشتعال ذاتيا في حال تعرضه لضغط كبير ويتميز الديز بالكثافة العالية في حال التزود بالديزل بالخطأ يتسبب في سد مجرى اسطوانات الوقود وفلاتر وخطوط محركات البنزين .



