ماذا يحدث إذا تم تزويد السيارة بنوع وقود غير مناسب

تعتبر من أكثر الأخطاء التي يقع فيها قائدي السيارات هي تزويد خزان الوقود ببنزين 95 بدلا من 92 أو العكس هذا الامر يكون له تأثير كبير على محرك السيارة .
وتعد تلك المشكلة من أكثر الاخطاء التي يقع فيها أصحاب السيارات في جميع أنحاء العالم فنجد أن انجلترا على سبيل المثال سجلت احصائيات أن لديها مشكلة كبيرة في ذلك حيث وصل عدد الأشخاص الذي يضعون بنزين خاطئ مايقرب من 150 ألف شخص سنويا
لذلك يجب أن نعرف المكونات الكيميائية والخواص في البنزين والتي تختلف عن الديزل لان تتم إضافة مواد كيميائية للبنزين تمنعه من الاحتراق ذاتيا .
وتعد تلك المشكلة من أكثر الاخطاء التي يقع فيها أصحاب السيارات في جميع أنحاء العالم فنجد أن انجلترا على سبيل المثال سجلت احصائيات أن لديها مشكلة كبيرة في ذلك حيث وصل عدد الأشخاص الذي يضعون بنزين خاطئ مايقرب من 150 ألف شخص سنويا
لذلك يجب أن نعرف المكونات الكيميائية والخواص في البنزين والتي تختلف عن الديزل لان تتم إضافة مواد كيميائية للبنزين تمنعه من الاحتراق ذاتيا .
أما الديزل فإنه يكون قابل للاشتعال ذاتيا في حال تعرضه لضغط كبير ويتميز الديز بالكثافة العالية في حال التزود بالديزل بالخطأ يتسبب في سد مجرى اسطوانات الوقود وفلاتر وخطوط محركات البنزين .
وإذا لم يدرك صاحب السيارة هذا الخطأ فإنه سيلاحظ انخفاض مستوى اداء المحرك السيارة بشدة وظهور العديد من المشاكل والاعطال ومنها انسداد البنزين والبخاخات تلف طرمبة البنزين.