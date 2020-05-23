AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم التدخين في نهار رمضان.. الأزهر العالمي للفتوى يجيب.. فيديو

السبت 23/مايو/2020 - 08:08 ص
التدخين
التدخين
Advertisements
محمد شحتة
ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول "ما حكم التدخين أثناء الصيام؟".

وقال الشيخ حسام الدين علام، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن التدخين إلى جانب كونه عادة سيئة محرمة شرعا تلحق الأذى والضرر، فهو مفسد للصوم وموجب للقضاء.


وأضاف أن الدخان الناتج عن حرق التبغ يتكاثف ويكون جرما يدخل جسم الإنسان ويتجاوز الحلق، داعيا الله أن يعين كل من ابتلي بهذه العادة السيئة أن يعينه على الإقلاع عنها والمحافظة على نفسه.

رمضان فرصة للإقلاع عن التدخين
أطلق المركز الإعلامي للأزهر الشريف على الصفحة الرسمية للأزهر بموقعي فيسبوك ويوتيوب حملة بعنوان « #أياما_معدودات»، وهي عبارة عن مجموعة من الفيديوهات القصيرة، تتناول العديد من الأحكام والموضوعات المتعلقة بالصيام وآدابه خلال شهر رمضان المبارك مع عدد من علماء الأزهر.

وفي الرسالة السادسة تحدث الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى، حول اغتنام فرصة التغيير، وأن رمضان فرصة عظيمة للإقلاع عن التدخين.

وقال الحديدي: "شهر رمضان بداية عام الحسنات"، مؤكدا أن رمضان فرصة لكل شخص مدخن للإفلاع عن التدخين عندما يكون هناك العزيمة والإرادة"، مضيفا: أنت قوي بإرادتك وتصرفاتك، استثمر هذا المال في إنفاقه على أسرتك".

وتابع: "المال الذي تدفعه في السيجارة انذره لله، قدمه للفقراء لسد حاجاتهم من طعام ودواء وسيكتبها الله في ميزان الحسنات".

واختتم:  "رمضان نصوم لله فيه 16 ساعة وعلينا أن نستثمر الفرصة ونستغل باقي اليوم في الإقلاع عن التدخين".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للفيروس فوائد أخرى.. كورونا لم شمل الأسرة في بني سويف.. ومواطن: ساعدني في الإقلاع عن التدخين

مركز الأزهر للفتوى: الإفطار في رمضان مشروط بقرار الأطباء.. فيديو

هل كبائر الذنوب يغفرها الله في رمضان ؟.. اعرف رأي العلماء

مدير مركز الأزهر للفتوى: رمضان فرصة للإقلاع عن التدخين بهذه الطريقة.. فيديو

في رسالة جديدة.."أياما معدودات" توضح كيفية القضاء على ظاهرة السب واللعن

حكم صيام مرتكب المعصية والمحرمات في نهار رمضان.. الأزهر يوضح

ترشيحاتنا

الصين تعلن عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات جديدة بكورونا

أخبار الرياضة.. عقب مفاوضات الأبيض.. الخطيب يحسم ملف وليد أزارو مع الأهلي.. صفقة من العيار الثقيل يقترب الزمالك من تحقيقها

علامات ليلة القدر بالتفصيل .. كم علامة شاهدت؟

بفرمان من كارتيرون.. صفقة من العيار الثقيل تقترب من الزمالك

اعتقال رئيس تحرير صحيفة مغربية بتهمة محاولة اغتصاب شاب

بـ بنطلون مقطع.. نادية الجندى تطل على متابعيها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كل يوم لوك جديد .. أروى تخطف الأنظار فى رمضان 2020

حالة نادرة .. امرأة تضع 4 توائم متطابقين 100% | صور

أشهر أكلات عيد الفطر .. 7 أضرار لتناول الرنجة