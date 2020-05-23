حكم التدخين في نهار رمضان.. الأزهر العالمي للفتوى يجيب.. فيديو

ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول "ما حكم التدخين أثناء الصيام؟".





وقال الشيخ حسام الدين علام، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن التدخين إلى جانب كونه عادة سيئة محرمة شرعا تلحق الأذى والضرر، فهو مفسد للصوم وموجب للقضاء.









وأضاف أن الدخان الناتج عن حرق التبغ يتكاثف ويكون جرما يدخل جسم الإنسان ويتجاوز الحلق، داعيا الله أن يعين كل من ابتلي بهذه العادة السيئة أن يعينه على الإقلاع عنها والمحافظة على نفسه.





رمضان فرصة للإقلاع عن التدخين أطلق المركز الإعلامي لل أزهر الشريف على الصفحة الرسمية للأزهر بموقعي فيسبوك ويوتيوب حملة بعنوان « #أياما_معدودات»، وهي عبارة عن مجموعة من الفيديوهات القصيرة، تتناول العديد من الأحكام والموضوعات المتعلقة ب الصيام وآدابه خلال شهر رمضان المبارك مع عدد من علماء الأزهر.

، حول اغتنام فرصة التغيير، وأن وفي الرسالة السادسة تحدث الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى رمضان فرصة عظيمة للإقلاع عن التدخين.

وقال الحديدي: " شهر رمضان بداية عام الحسنات"، مؤكدا أن رمضان فرصة لكل شخص مدخن للإفلاع عن التدخين عندما يكون هناك العزيمة والإرادة"، مضيفا: أنت قوي بإرادتك وتصرفاتك، استثمر هذا المال في إنفاقه على أسرتك".

وتابع: "المال الذي تدفعه في السيجارة انذره لله، قدمه للفقراء لسد حاجاتهم من طعام ودواء وسيكتبها الله في ميزان الحسنات".

واختتم: " رمضان نصوم لله فيه 16 ساعة وعلينا أن نستثمر الفرصة ونستغل باقي اليوم في الإقلاع عن التدخين".



