من فتح مكة إلى العاشر من رمضان .. شهر الانتصارات والبطولات

شهد شهر رمضان، انتصارات وبطولات وأحداثا عديدة على مدار التاريخ الإسلامي قديما وحديثا، ومن أهمها فتح مكة عام 8هـ، وفتح الأندلس، وحرب 6 أكتوبر التى انتصر فيها الجيش المصرى على إسرائيل.





وظل شهر رمضان على مر التاريخ شهرًا لتحقيق الانتصارات الكبرى والفتوحات العظيمة.. وفيما يلي أهم الانتصارات التي تحققت في الشهر المبارك.





فتح مكة

كانت في 10 من رمضان 8هـ الموافق 1 يناير 630م، حيث قام الرسول (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه بالتحرك لفتح مكة في العام الثامن من الهجرة، الذي سُمي "عام الفتح"، وكان هذا الفتح تتويجًا لجهود النبي (صلى الله عليه وسلم) في الدعوة، وإيذانًا بسيادة الإسلام في شبه الجزيرة العربية.





فتح الأندلس

لم يمر قرن على الهجرة إلا وكان الإسلام قد وصل إلى الصين شرقا، وإلى المحيط الأطلنطي غربا، وفي 28 رمضان عام 92 هجرية كانت جيوش المسلمين بقيادة طارق بن زياد وموسى بن نصير تقرع أبواب أوروبا عن طريق الأندلس (إسبانيا والبرتغال حاليا)، فعبر طارق بجيشه المضيق الذي عرف باسمه ليلاقي جيوش القوط ويهزمها في معركة وادي لكة والتي فتحت الباب أمام المسلمين لفتح شبه الجزيرة الأندلسية.

وظلت الحضارة الإسلامية في الأندلس لمدة 8 قرون، وكانت أحد أهم معابر الحضارة بين المسلمين وأوروبا، وانتهت الحضارة الإسلامية في الأندلس بسقوط مملكة غرناطة في 2 يناير 1492ميلادية، على يد الملكين فرناندو وزوجته إيزابيلا.





معركة عين جالوت

جاء خطر المغول من الشرق ليأكل في طريقه الأخضر واليابس، ويهدم في طريقه كل الحضارات والدول التي قابلها، فاحتلوا بغداد وقتلوا الخليفة المستعصم آخر الخلفاء العباسيين في بغداد عام 656 هجرية، ودمروا مكتبات بغداد، بل وتقول بعض الروايات إنهم صنعوا جسرا من الكتب في نهر دجلة.





واستمر زحف المغول حتى وصلوا إلى بلاد الشام، لكن الله قيض لهم جيش مصر بقيادة الملك المظفر سيف الدين قطز وقائده المحنك ركن الدين بيبرس البندقداري، الذين قادوا معركة عين جالوت في 25 رمضان سنة 658 هجرية، مما كان بداية النهاية للخطر المغولي على العالم الإسلامي.





معركة المنصورة

في الـ10 من رمضان 648هـ، الموافق 1250م انتصرت شجرة الدر «زوجة الملك الصالح» في معركة المنصورة على لويس التاسع، حيث تم أسره، وقتل عدد كبير من جنوده.

حرب 6 أكتوبر 1973م

في العاشر من رمضان 1393هـ، الموافق السادس من أكتوبر 1973م انتصرت القوات المصرية «خير أجناد الأرض» على المحتلين في معركة الكرامة معركة عبور قناة السويس وتحرير سيناء.





وتعد حرب أكتوبر أعظم الحروب التي حدثت في رمضان، حيث عبرت قوات الجيش المصري خط بارليف ودمرت نقاط الدفاع الإسرائيلية شرق القناة، وعلى الجبهة السورية وصلت قوات الجيش السوري إلى مدينة القنيطرة.