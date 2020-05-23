وسائل إعلام فرنسية: كورونا بدأ يتلاشى عالميًا وسيختفي خلال شهر

نشرت وسائل الإعلام الفرنسية اليوم السبت بشري سارة حول تلاشي فيروس كورونا المستجد أو كوفيد19 تدريجيًا واختفائه تمامًا خلال شهر.

وقالت صحيفة "ليزيكو" الفرنسية إن فيروس كورونا المستجد أو كوفيد19 بدأ يتراجع في عدة أماكن حول العالم، وذلك تزامنًا مع إعلان الصين الانتصار على الفيروس الفتاك.





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وأوضحت الصحيفة الفرنسية أنه خلال شهر سيشهد العالم ركودا تاما فى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.





وقالت "ليزيكو" أن الأخبار السارة بدأت من فرنسا مع تباطؤ معدلات الوفاة اليومية بـ كوفيد19 إذ سجلت الصحة الفرنسية 83 وفاة جديدة الخميس الماضي ليصل إجمالي الوفيات إلى 28215.





وفي إيطاليا حدث استقرار كبير في تسجيل عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد، وتم تسجيل 156 حالة وفاة جديدة بالفيروس الغامض الخميس الماضي فيما تراجع العدد اليومي لحالات الإصابة بالفيروس إلى 642 إصابة.





وفي إسبانيا، سجلت وزارة الصحة 48 حالة وفاة بـ كورونا المستجد الخميس الماضي ليتراجع معدل الوفيات اليومي 50 لأول مرة منذ 16 مارس الماضي.





وفي اليابان، أعلنت السلطات الخميس الماضي ألغاء حال الطوارئ المفروضة منذ أبريل لمكافحة تفشي كورونا وذلك فى ثلاث أماكن غرب اليابان.





وفي الصين، أعلنت السلطات عن انتصارها على كوفيد19 وقال رئيس الوزراء الصيني "لي كي تشيانج" "لقد حققنا نجاحا إستراتيجيا كبيرا في معالجتنا لأزمة كورونا".





وقال الكاتب بصحيفة "ليزيكو" ويدعي "إيف بورديون"، إن عدد الإصابة بفيروس كوفيد19 انخفض بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة بمختلف أنحاء العالم وانعكاسًا لذلك تم تخفيف الضغط في أقسام الطوارئ بشتر المستشفيات التي كانت تعاني من الاكتظاظ.





ويتوقع الكاتب قرب إنتهاء جائحة كورونا، وذلك بعد انخفضت حالات الإصابة الجديدة بالفيروس وتراجع عدد الوفيات بشكل عام.



