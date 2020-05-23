بوروسيا دورتموند ضيفا ثقيلا على فولفسبورج بـ الدوري الألماني

يحل فريق بوروسيا دورتموند ضيفا على نظيره فولفسبورج اليوم، السبت، في تمام الثالثة والنصف عصرا، ضمن منافسات الجولة الـ 27، من مسابقة الدوري الألماني.





ويسعى فريق بوروسيا دورتموند بقيادة نجمه النرويجي هالاند لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لمواصلة مطاردته لبايرن ميونخ متصدر جدول الترتيب.





في المقابل يطمح فريق فولفسبورج في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أسود الفيستيفال للاحتفاظ بالمركز السادس في جدول ترتيب البوندسليجا.





ويحتل بوروسيا دورتموند وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 54 نقطة، خلف بايرن ميونخ متصدر الترتيب بـ 58 نقطة، بينما يتواجد فولفسبورج في المركز السادس بـ 39 نقطة.





ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الألماني، فرايبورج مع فيردر بريمن، بادربورن مع هوفنهايم، بوروسيا مونشنجلادباخ مع باير ليفركوزن، بايرن ميونخ مع فرانكفورت.