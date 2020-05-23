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ديني

نقابة القراء: صلاح الجمل أساء لرموز دولة تلاوة القرآن

السبت 23/مايو/2020 - 10:00 ص
صلاح الجمل
صلاح الجمل
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محمود ضاحي
قال محمد الساعاتى المتحدث الرسمى لـ نقابة القراء، إن هناك استياء داخل أروقة النقابة بسبب التصريحات  التى أدلى بها القارئ الطبيب صلاح الجمل التى تطاول فيها على رموز وأعلام دولة تلاوة القرآن الكريم، وفى مقدمتهم القارئ العالمى والتاريخى الشيخ مصطفى إسماعيل-قارئ الملوك والرؤساء- والشيخ عبد الباسط عبد الصمد الملقب بصوت مكة وصاحب والحنجرة الذهبية.

وأضاف البيان: كما جانب صلاح الجمل الصواب حين وصف نفسه بأنه نمبر وأن المقرئين مثل الفنان محمد رمضان.

وتابع الساعاتى: الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء الحالى، أكد أن النقابة سبقت الجميع عندما رأت عدم صلاحية صلاح الجمل كقارئ للقرآن الكريم باتحاد الإذاعة والتليفزيون وناشدت لجنة الاختبار بالإذاعة والتليفزيون بإعادة النظر فى قرار اعتماده.

وأعربت النقابة عن أسفها البالغ من تطاول صلاح الجمل رموز وأعلام تلاوة القرآن فى دنيا التلاوة الذين حصلوا على إشادات من ملوك ورؤساء دول العالم كاعتراف منهم وتقدير على اعتبار أنهم علموا الدنيا كلها كيف يقرأون القرآن.

كما أيد مجلس إدارة النقابة قرار محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية بصفته رئيس لجنة اختبار الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون والذى يقضى بمنع ظهور صلاح الجمل ووقف تلاواته.

وأكد الشيخ محمد حشاد أن النقابة تنفذ تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، التى أوصى بها فى الاجتماع الأخير بديوان عام الوزارة فى العشر الآواخر من شهر رمضان المعظم، وحضره وكلاء أول الوزارة والشيخ محمد عبد الموجود وعبد العزيز عمران رئيس الإدارة المركزية بالتليفزيون، حيث أوصى الوزير بضرورة التصدى للقراء الذين يسيئون للقرآن الكريم بتجاوزاتهم المتكررة ومعاقبتهم فورا.
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