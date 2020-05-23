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فن

الفتوة الحلقة 30 عودة حسن إلى الفتونة.. تفاصيل

السبت 23/مايو/2020 - 10:34 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
شهدت أحداث الحلقة 30 من مسلسل الفتوة للنجم ياسر جلال تطورات أبرزها قيام السيد اللبان بالاتفاق مع ليلى من أجل أن يقتلوا حسيبة، والهدف من هذا أن تعود ليل الى عصمته، ويقومان بتنفيذ الامر ويقتلان حسيبة، ويعلم عزمي بالأمر ولكن ليلى تنفي تورطها بالأمر.

بعد أن قام عزمي بخطف ابنة حسن بعد أن علم أنه على قيد الحياة، يقرر أن يعود الى الجمالية ويجد أن عزمي ينتظره، ويلتف عليه رجال عزمي من أجل أن يغدروا فيه ويتقاتل الإثنين.


وتضع ليل (مي عمر)، المنوم حسيبة (عايده رياض)، وتفتح الباب للنساء اللائي أرسلهن سيد اللبان (رياض الخولي)، لقتل حسيب.

 ويكتشف عزمي، موت أمه، ويحاول قتل ليل، لكنها تنفي تورطها.

يُذكر أن مسلسل الفتوة  بطولة ياسر جلال، وأحمد صلاح حسنى، ومى عمر، ونجلاء بدر، ورياض الخولى، وأحمد خليل، وهنادى مهنى، وأحمد خالد صالح، وليلى أحمد زاهر، ومها نصار، وأحمد جمال سعيد، وعايدة رياض، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.


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