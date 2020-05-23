الفتوة الحلقة 30 عودة حسن إلى الفتونة.. تفاصيل

بعد أن قام عزمي بخطف ابنة حسن بعد أن علم أنه على قيد الحياة، يقرر أن يعود الى الجمالية ويجد أن عزمي ينتظره، ويلتف عليه رجال عزمي من أجل أن يغدروا فيه ويتقاتل الإثنين.







