بالكمامة السوداء.. شاهد أحدث ظهور لـ سمية الخشاب على السوشيال ميديا

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وعلقت سمية على الصورة "ارتدى قناعك".





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ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام، ومن أبرز تعليقاتهم " صباح الورد - منورة - ما شاء الله".





يذكر أن وقعت الفنانة سمية الخشاب ضحية مقلب الفنانة فيفى عبده ف ى ثانى حلقات برنامج "خلى بالك من فيفى" الذى يعرض على قناة مصر.









وأصيبت الخادمة خلال المقلب بنوبة تشنج وقامت بالجري وراء الضيفة لكي تقوم بتخويفها ولم تخف الفنانة سمية الخشاب من الخادمة وظهرت متماسكة.