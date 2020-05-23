AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بالكمامة السوداء.. شاهد أحدث ظهور لـ سمية الخشاب على السوشيال ميديا

السبت 23/مايو/2020 - 09:36 ص
سمية الخشاب
سمية الخشاب
Advertisements
سيد احمد - ميرنا محمود
نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت سمية على الصورة "ارتدى قناعك".

اقرأ أيضا :

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام، ومن أبرز تعليقاتهم "صباح الورد - منورة - ما شاء الله".

يذكر أن وقعت الفنانة سمية الخشاب ضحية مقلب الفنانة فيفى عبده فى ثانى حلقات برنامج "خلى بالك من فيفى" الذى يعرض على قناة  مصر. 


وأصيبت الخادمة خلال المقلب بنوبة تشنج وقامت بالجري وراء الضيفة لكي تقوم بتخويفها ولم تخف الفنانة سمية الخشاب من الخادمة وظهرت متماسكة.
View this post on Instagram

Wear your mask ✌🏼

A post shared by Somaya Elkhashab سمية الخشاب (@somaya.elkhashab.star) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اقعدوا في البيت .. سمية الخشاب تخطف الأنظار بـ التايجر .. شاهد

شاهد.. رد فعل الفنانة سمية الخشاب بعد اكتشافها مقلب فيفي عبده

سمية الخشاب تنشر فيديو لـ مائدة الإفطار المفضلة لها في رمضان

سمية الخشاب تشغل إنستجرام بأغنية تحيا مصر.. فيديو

بـ جمبسوت.. سمية الخشاب تلفت الأنظار بأنوثتها

بـ كاب ونظارة.. سمية الخشاب تتألق فى إطلالة كاجول.. شاهد

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. عقب مفاوضات الأبيض.. الخطيب يحسم ملف وليد أزارو مع الأهلي.. صفقة من العيار الثقيل يقترب الزمالك من تحقيقها

بعد اكتشافه خيانة فدوى .. أحمد زاهر يوجه رسالة لـ مخرج البرنس

بدون مصلين .. الملك سلمان يوافق على إقامة صلاة العيد بالحرمين الشريفين

في عيد ميلاده الـ32 .. أسطول سيارات رضوان البرنس "محمد رمضان".. صور

وهم التعافي من كورونا .. هل يمكن ألا يظهر اللقاح المضاد إلى الأبد؟

ليه كدا يا سوسو؟ حمادة هلال يشعل تيك توك بفيديو له مع منة عرفة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات تويوتا كورولا toyota corolla 2020 بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

ملكة الأناقة.. درة تتألق بفستانين باللون الأبيض.. أي منهما الأجمل؟

كل يوم لوك جديد .. أروى تخطف الأنظار فى رمضان 2020