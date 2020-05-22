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بدبلة وخاتم.. سمية الخشاب تثير الجدل بإطلالة هندية والجمهور: اتجوزتي

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:23 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة سمية الخشاب علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " صورة لها جديدة.

وظهرت سمية بأطلالة انيقة باللون الاسود، واكملت اطلالاتها بمجوهرات ذهبية انيقة ، واعتمدت سمية في اطلالاتها علي تطبيق سناب شات حيث انها ظهرت بفيلتر يشبه اطلالات الهنود .


واعتمدت سمية الخشاب تسريحة شعر انيقة وبسيطة اظهرت ملامحها ، كما أظهرت سمية الخشاب عنايتها بأظافرها حيث التقطت الصورة وهي تضع يديها بالقرب من وجهها وتظهر دبلة بأصابعها مما اثار الجدل والتساؤلات بين متابعيها. 

وانهالت التعليقات علي سمية الخشاب بمجرد نشرها للصورة وكان ابرزها " اتجوزتي ؟ واخرون هي دي الشبكة ؟

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