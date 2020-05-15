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مرأة

مرتدية تاج ورد.. سمية الخشاب تبهر متابعيها بآخر ظهور لها

الجمعة 15/مايو/2020 - 04:08 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة سمية الخشاب على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام صورة لها جديدة. 


وظهرت سمية  بإطلالة بسيطة وارتدت سمية بتاج ورد ملون باللون الفوشيا، وارتدت سمية تي شيرت أبيض ومن الناحية المالية لن تتخلى سمية عن تسريحة شعرها ومكياج هادئ وبسيط باللون الكاشمير .


والتقت الصورة وهي تقف بزاوية وكتبت في تعليق علي الصورة " من سنابي " وانهالت عليها التعليقات مجرد نشرها للصورة وكانت أبرزها " ملكة جمال العالم وآخرون قمر " 

ونالت الصورة إعجاب متابعيها مجرد نشرها للصورة  ومن المعروف أن سمية الخشاب لن تهتم بصور يومية على الانستجرام مقارنة بالفنانات .

ودائما تتبع سمية الخشاب صور لها من استخدام فلاتر السناب شات سواء فأحيانا تستعين بالنظارة وصور أخرى ترتدي كاب مزيف .
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من سنابي 🥰

A post shared by Somaya Elkhashab (@somaya.elkhashab.star) on

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