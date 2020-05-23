شاهد .. رسالة أمير كرارة لـ أحمد صلاح حسنى بعد نجاح الفتوة

وجه الفنان أ مير كرارة رسالة للنجم أ حمد صلاح حسنى عبر "انستجرام" بعد نجاح مسلسله الفتوة بطولة النجم ياسر جلال.









ونشر أ مير صورة للنجم احمد صلاح وعلق "شهادتي فيك مجروحه احمد صلاح حسني بقي نجم كبير من نجوم رمضان ربنا يكرمك يا حبيبي اللي جاي بتاعك ❤️❤️❤️❤️❤️".









شهدت أحداث الحلقة 28 من مسلسل الفتوة لياسر جلال عدة تطورات، أبرزها علم عزمي أبو شديد أن المعلمة أم أحمد "فريدة سيف النصر" تجهز عددًا كبيرًا من الرجال من أجل مساعدة حسن الجبالي للعودة إلى الجمالية، وهو ما رفض أن يسمعه عزمي أبو شديد، حيث قال لأحد الرجال إن حسن الجبالي توفي على يده، بينما طلب منه الرجل أن يتخذ حذره الشديد لما يتم التجهيز له في حجر كسر الفتوات.









وظهرت حسيبة "عايدة رياض" زوجة الفنان أحمد خليل والد ليل "مي عمر" وشقيقها عزمي "أحمد صلاح حسني"، التي اختفت بعدما قتلت أحباب والدة "ليل" لتقوم ليل بالانتقام منها والهجوم عليها فيتدخل عزمي ويحبس شقيقته ويعتدي عليها بالضرب.









وزار سيد اللبان، عزمي، فاستغاثت به "ليل" لينقذها من شقيقها عزمي وساومته على أن تعود إلى عصمته مقابل أن يقتل حسيبة.









مسلسل الفتوة يشارك في بطولته كل من مي عمر، ونجلاء بدر، وأحمد صلاح حسني، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وعبدالرحمن القليوبي، وأحلام الجريتلي، ومجدي فكري، وعادل الفار، وعايدة رياض، وآخرون وهو من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج حسين المنباوي، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.















