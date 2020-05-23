هايبر وان تنفي إصابة شيف وعاملين بفيروس كورونا

وصف محمد الهواري، رئيس مجلس إدارة سلسلة هايبر وان ، ما يتردد من أخبار عن إصابة عاملين ووفاة شيف بالهايبر بفيروس كورونا، بأنها حرب شرسة على السلسلة - على حد قوله.





وأكد "الهواري"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الشيف الذى توفي كان "مريض قلب"، وحصل على إجازة منذ شهر من إدارة الهايبر، ووفاته كانت طبيعية بسبب مرضه بالقلب وليس بكورونا.





ونفى رئيس مجلس إدارة سلسلة هايبر وان إصابة عاملين بالهايبر أو أى من فروعه، قائلا "لو ده حصل مكنتش وزارة الصحة سكتت علينا، وتم إغلاق الفرع الذي ظهرت به الحالات".





ولفت إلى أن سلسلة هايبر وان تتخذ الإجراءات الوقائية وفقا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وما تمليه علينا الحكومة، والتى من شأنها حماية العاملين، وحماية المواطن من المستهلكين.





ونوه بأنه يتم استخدام جهاز قياس درجة الحرارة للعاملين قبل دخولهم الفرع، والمستهلكين كذلك، إضافةً إلى توزيع الكمامات، والمطهرات.





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وأكد أن الأفرع تعمل بكامل طاقتها بانتظام بنسبة 50% من العاملين؛ التزامًا بتعليمات تقليل العمالة، حيث يتم العمل بنسبة 50٪ بالفرع و50٪ إلكترونيًا.

وشدد على أن السلسلة لا توجد بها مشاكل فى توفير السلع والخدمات المستهلكين والحفاظ على العاملين، نافيا قيام مجلس الإدارة بخفض رواتب العاملين في شهر عيد الفطر وعدم احتساب إجازة الـ 5 أيام العيد، مؤكدا حصول العاملين على كامل رواتبهم وإجازاتهم المقررة وفقا لتعليمات الدولة.