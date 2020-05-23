استعدادا للعيد.. تعديل مواعيد عمل المخابز وغلق الحدائق والمتنزهات في القليوبية

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا لمتابعة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك في ظل أزمة كورونا، وخطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعياتها.





وتابع محافظ القليوبية مع الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة استقرار الأوضاع بالمحافظة وجاهزية مستشفيات الصدر والحميات لاستقبال أي حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا وتوافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بمختلف المستشفيات، مستعرضًا آخر المستجدات في المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، والموقف الحالي للمدن الجامعية سواء المخصصة لعزل الحالات الإيجابية التي لا تتطلب حالتها الصحية المستشفى أو المخصصة للعزل الصحي للمصريين العالقين العائدين من الخارج.





جاء ذلك بحضور الدكتور عواد احمد على السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد احمد السيد مساعد مدير الامن لقطاع الوحدات والعقيد وائل فرج المستشار العسكري للمحافظة والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة واحمد عبد الهادى مدير ادارة الازمات بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





من جانبه استعرض وكيل وزارة الصحة كل استعدادات مديرية الصحة لتنفيذ خطة المحافظة التي تشمل كل الاحتمالات المتوقعة، وتوفير البدائل والحلول الممكنة وغير التقليدية، منوها إلى استعدادات المديرية لتنفيذ قرارات الوزارة ضم مستشفيات أخرى لخدمة فحص الحالات المشتبه بها، على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار تسلسل إستراتيجية التعامل مع الحالات الإيجابية.





كما تابع المحافظ مع ممثل مديرية الأمن جهود المحافظة في الالتزام بالاجراءات الإحترازية لمنع كافة التجمعات والتأكيد على قرارات استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات والأسواق وقاعات الأفراح وصالات الجيم وغلق الطرق الرئيسية المؤدية للكورنيش والمقابر خلال أيام عيد الفطر المبارك، والتنسيق مع المرور لتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بوسائل المواصلات.





كما شدد المحافظ على أهمية متابعة التزام المواطنين باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة، التي قررتها وزارة الصحة، وارتداء الكمامات بجميع الأسواق، والأماكن العامة، والخاصة، والمنشآت الحكومية، ووسائل النقل الجماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية بحزم حيال المخالفين لهذه القرارات





وأكد المحافظ ضرورة متابعة انتظام حظر التجول ليلًا، والتزام المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بقرار الحظر، في إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيدا بالتكاتف المستمر بين كل الجهات المعنية، خاصة التعاون والتكامل بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية في المتابعة والتنسيق الدائم للتعامل مع مستجدات وأي حالات طارئة، وتطبيق قرارات الحكومة في مواجهة فيروس كورونا.





وتابع المحافظ مع عربي أحمد على وكيل وزارة التموين موقف توافر المواد التموينية والدقيق بكميات كافية وجاهزية المحافظة لسد احتياجات المواطنين مع توافر مخزون إستراتيجي كاف من السلع والمواد التموينية والمواد البترولية، استعدادًا لعيد الفطر المبارك وخطة الرقابة على مستودعات أنابيب البوتاجاز للتأكد من توافرها، مؤكدًا استعداد المحافظة للدفع بكميات احتياطية لأي منطقة يحدث بها شكوى أو قصور، مع وجود رقابة على المخابز، للتأكد من إنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات وزيادة الكميات بالمنافذ المتوافرة





وأضاف الهجان أن مواعيد عمل المخابز ستعود لما قبل شهر رمضان لتصبح من 5 صباحا حتى 5 مساءً، مشيرا إلى أنه تم صرف المقررات التموينية للمستفيدين تموينيا عن شهر مايو، وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة وغرفة عمليات رئيسية بالمديرية لمتابعة الحالة التموينية خلال أيام العيد، كما تم التأكيد والاطمئنان على توافر المواد البترولية بالمحطات والمستودعات ، وتوافر اسطوانات البوتاجاز، مشيرا إلى عودة استلام الأقماح ثالث أيام العيد، حيث تم توريد 138429.943 طن تقريبًا للشون والصوامع بنطاق المحافظة، وذلك منذ فتح باب التوريد وحتى الآن.





وتابع المحافظ مع مدير إدارة الأزمات سير وانتظام منظومة العمل بغرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بالمحافظة، حيث تعملان بشكل مستمر، لضمان الاتصال الدائم بغرف العمليات بالمديريات الخدمية، والوحدات المحلية السبع، لرصد أي قصور في الخدمات أو طوارئ محتملة لسرعة توفير البدائل والحلول، وتلافي السلبيات، بهدف التيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم الحياتية بالشكل المطلوب.