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محافظات

توريد 122 ألفا و449 طن قمح للصوامع ومراكز التجميع في أسيوط

السبت 23/مايو/2020 - 11:13 ص
صدى البلد
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إيهاب عمر
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أنه تم توريد 122 ألفا و449 طن قمح بمراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن، حيث تم حصاد 226 ألف فدان مزروعة بالقمح حتى الآن من إجمالي مساحة الأرض المنزرعة بالمحافظة والتي بلغت 226 ألفا و683 فدانا، لافتا إلى استمرار أعمال توريد محصول القمح بالصوامع ومراكز التجميع بمراكز وأحياء المحافظة، فضلا عن استلام الأقماح من المزارعين بـ 27 مركز تجميع وصومعة وهنجر وشونة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين وأسرهم والمترددين عليهم وذلك ضمن سلسلة التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد - ١٩".

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وأعلن محافظ أسيوط، في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم، أنه يتابع بصفة مستمرة من خلال الجولات الميدانية أعمال توريد القمح بالشون والصوامع ومراكز التجميع ومتابعة سير العمل، والتأكيد على استمرار توريد القمح بمراكز التجميع والتي شهدت زيادة كبيرة في كمية القمح التي تم توريدها بالمقارنة بالأعوام الماضية.

كما وجه بتكثيف الجهود وتحفيز المزارعين لتوريد القمح حتى آخر يوم للتوريد في منتصف يوليو وتسهيل الإجراءات وصرف المستحقات للمزارعين، مشددا على استمرار الحملات وتكثيف المتابعة الميدانية والرقابة لأعمال الحصاد والتوريد وتسهيل كل الإجراءات أمام المزارعين لتوريد محصول القمح وفقا للضوابط التي تم وضعها ومتابعة الأقماح التي يتم توريدها ومراقبة إجراءات التخزين والتشوين وتحرير محاضر فورية للمخالفين في حالة توريد أقماح مخالفة لمواصفات الجودة والسلامة وتسهيل كل الإجراءات لاستلام الأقماح من المزارعين والمتابعة المستمرة من اللجنة الخماسية التي تم تشكيلها لأعمال التوريد والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر حتى ١٥ يوليو ٢٠٢٠ والتيسير عليهم في سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بأسيوط المهندس إبراهيم سرور أن كميات القمح التي تم توريدها هذا العام تشهد زيادة كبيرة عن الاعوام السابقة، لافتا إلى أنه يجرى عمل بيان يومي بمساحات الأراضي التي تم حصادها وكميات الاقماح التي تم توريدها لمراكز التجميع والصوامع، مؤكدا على ضرورة التنسيق مع محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين لتكثيف لجان المتابعة والفحص ومتابعة اعمال لجنة استلام الأقماح من المزارعين وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين.

وأشار إلى أن أبواب الصوامع والشون ستظل مفتوحة أمام منتجي القمح لتوريد محصولهم حتى ١٥ يوليو المقبل مع تشكيل غرفة عمليات بمديرية الزراعة لمتابعة عملية التوريد  وتلقى أى شكاوى من المزارعين والتعامل الفوري معها.
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