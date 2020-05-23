ملحمة البرث وإعدام عشماوي.. كيف تفاعل نجوم الرياضة مع مسلسل الاختيار؟

يحظى المسلسل التليفزيوني " الاختيار" المذاع حاليًا خلال شهر رمضان الكريم، بمتابعة العديد من الشخصيات ونجوم كرة القدم المصرية.





وأثارت حلقتا "ملحمة البرث" التي شهدت أحداث استشهاد بعض جنود الجيش المصري في منطقة البرث بمحافظة شمال سيناء، على يد جماعات إرهابية، و"إعدام الإرهابي الخاين هشام عشماوي، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي.



وتفاعل نجوم الرياضة مع تلك المسلسل عبر حساباتهم الشخصية على "سوشيال ميديا"، وتفاعل نجوم الرياضة مع تلك المسلسل عبر حساباتهم الشخصية على "سوشيال ميديا"،

حيث قال الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة: "

ملحمة وطن..

المنسي وشهداء الوطن من

شباب مصر،

تعلمنا منكم ما نحاول ان نعرفه ونتعلمه،

تغمدكم الله برحمته نلتم الشهادة من اجلنا،

واصبحتم قيمة تعلمنا القيم".



ونشر فرج عامر رئيس نادي سموحة، صورة لشهداء موقعة البرث معلقًا عليها: "رحم الله شهداء الوطن الأبطال".

وكتب محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي: "لو كان المشهد بيوجع كده.. آمال الحقيقة بتوجع إزاي.. أهالي الشهداء يفتخروا ويفرحوا بأبطالنا".



أما أمير توفيق مدير تعاقدات لالنادي الأهلي كتب: "رحم الله شهدائنا مثال الرجولة وحب البلد".

بينما كتب ضياء السيد: "خير أجناد الأرض رحم الله شهداء مصر الأبرار.. وربنا يحمي مصر والجيش والشرطة والشعب".





وعلق أحمد حسن لاعب الأهلي والزمالك السابق: "رحم الله من بأرواحهم فدونا وفي ذكراهم أبطال جمعونا.. الاختيار، رحمة الله على شهداء أبطال جيشنا العظيم، بفضل هذه الأيام المباركة".







وكتب عمر جابر لاعب بيراميدز "في الجنة يا أبطال".





وقال شريف إكرامي: " اللهم ارحم كل بطل استشهد في سبيل هذا الوطن، حفظ الله مصر، وجيشها وشعبها".





فيما قال عمرو السولية لاعب الأهلي: "رحم الله شهداء الوطن".





أما هيثم فاروق نجم الزمالك السابق فـ قال: "رحم الله أبطالنا اللهم آمين.. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون".







ونشر ايضًا أيمن يونس نجم الزمالك السابق، صورة لإعدام الإرهابي هشام عشماوي والذي تسبب في استشهاد الكثير من جنودنا الأبطال، وعلق عليها قائلًا: "حلقه تاريخية، على رأي المخرج المتميز عمرو عرفه، كنا قاعدين فيها ننتظر القبض علي الإرهابي الخائن هشام عشماوي، و تنفيذ، حكم الإعدام فيه.. بس لازم نعترف ان المسلسل احرج ناس كثيرة تايهين وعايشين في مجتمعنا لايقدروا دور الجيش المصري وبطولاته وتضحياته، رحم الله شهدائنا الأبطال".





واحتفل أمير عبدالحميد بمشهد إعدام عشماوي، حيث نشر ثورة له أثناء إعدامه معلقًا عليها: "تحيا مصر".