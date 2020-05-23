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رياضة

كيكي سيتين يشيد بقدرات بيانيتش.. ويعلق على رحيل فيدال

السبت 23/مايو/2020 - 01:29 م
كيكي سيتين مدرب برشلونة
كيكي سيتين مدرب برشلونة
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عبدالله هشام
أشاد كيكى سيتين المدير الفنى لفريق برشلونة بقدرات اللاعب بيانيتش نجم فريق يوفنتوس الايطالى والذي يقترب من الانضمام للنادى الكتالونى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة حسب تقارير الصحف .

وقال كيكى في تصريحات صحفية : أنا من أشد المعجبين بأداء وطريقة لعب بيانيتش انه أحد افضل اللاعبين الرائعين وانا دائما احب جميع اللاعبين الرائعين .

واوضح مدرب برشلونة : علي الرغم من وجود لاعبين كثر تمتلئ الصحف بأسمائهم الا أن بيانيتش يظل لاعبا مميزا لديه قدرات وإمكانيات كبيرة تجعله افضل لاعبي العالم في مركزة .

وكانت تقارير الصحف الايطالية اكدت حصول نادي برشلونة علي توقيع بيانيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية ولمدة اربعة سنوات قادمة علي ان يتم الاعلان بشكل رسمي عن الصفقة بعد انتهاء ازمة كورونا .

وعن رحيل فيدال ل انتر ميلان قال سيتيين : انه لاعب قوي ويمتلك روح عالية وايجابية تساعد الفريق في كثير من الاوقات الصعبة انه لاعب رائع، اتمني ان يستمر معنا الفترة المقبلة .
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