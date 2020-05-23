كيكي سيتين يشيد بقدرات بيانيتش.. ويعلق على رحيل فيدال

وقال كيكى في تصريحات صحفية : أنا من أشد المعجبين بأداء وطريقة لعب بيانيتش انه أحد افضل اللاعبين الرائعين وانا دائما احب جميع اللاعبين الرائعين .

وقال كيكى في تصريحات صحفية : أنا من أشد المعجبين بأداء وطريقة لعب بيانيتش انه أحد افضل اللاعبين الرائعين وانا دائما احب جميع اللاعبين الرائعين .

واوضح مدرب برشلونة : علي الرغم من وجود لاعبين كثر تمتلئ الصحف بأسمائهم الا أن بيانيتش يظل لاعبا مميزا لديه قدرات وإمكانيات كبيرة تجعله افضل لاعبي العالم في مركزة .

واوضح مدرب برشلونة : علي الرغم من وجود لاعبين كثر تمتلئ الصحف بأسمائهم الا أن بيانيتش يظل لاعبا مميزا لديه قدرات وإمكانيات كبيرة تجعله افضل لاعبي العالم في مركزة .

وكانت تقارير الصحف الايطالية اكدت حصول نادي برشلونة علي توقيع بيانيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية ولمدة اربعة سنوات قادمة علي ان يتم الاعلان بشكل رسمي عن الصفقة بعد انتهاء ازمة كورونا .

وكانت تقارير الصحف الايطالية اكدت حصول نادي برشلونة علي توقيع بيانيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية ولمدة اربعة سنوات قادمة علي ان يتم الاعلان بشكل رسمي عن الصفقة بعد انتهاء ازمة كورونا .