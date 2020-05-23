المكسيك فى سياق الفقر والعنف والكرورنا

فى 11 مايو 2020 اصدر رئيس جمهوريه المكسيك مرسوم رئاسي يوسع دور القوات المسلحة في الأمن العام وهو انعكاس لتدهور العنف في البلاد والفشل في إعداد وتجهيز قوة شرطة قادرة على مواجهة المنظمات الإجرامية القوية.

يوضح المرسوم ، الذي نشره الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ، الاعتماد المستمر على الجيش والبحرية في أعمال الأمن العام : " في الواقع ، سيتولى الجيش والبحرية مهام الشرطة حتى عام 2024". يدعم هذا المرسوم ممارسة نشر القوات المسلحة المكسيكية

للقيام بمهام الشرطة حيث يسرع معدل جرائم القتل في البلاد إلى سجلات جديدة.

سجلت المكسيك أكثر شهورها فتكًا على الإطلاق في مارس 2020 - وهو رقم قاتم يقاربه تقريبًا في أبريل 2020 ، على الرغم من الحجر الصحي Covid-19 في جميع أنحاء البلاد. وكان الرئيس لوبيز أوبرادور حقق الفوز في انتخابات 2018 ، واعدًا بـ "العناق ، وليس الرصاص" ، وتعهد بتحويل تركيز استراتيجيته الأمنية لمعالجة ما يعتبره الأسباب الجذرية للجريمة: الفقر والعنف. الرئيس تخلى فعليًا عن الشرطة الفيدرالية بعد توليه السلطة ، وأنشأ قوة شرطة عسكرة جديدة ، تُعرف بالحرس الوطني ، تضم جنودًا وبعض الشرطة الفيدرالية السابقة. وتعثرت القوة الجديدة منذ أن بدأت عملياتها في منتصف عام 2019 - مع أول انتشار لها على الحدود الجنوبية والشمالية لمنع المهاجرين. في هذه الأثناء ذلك اعتمد الرئيس بشكل متزايد على القوات المسلحة ، حيث استخدم الجنود في كل شيء من توصيل البنزين إلى بناء مطار جديد بالقرب من مكسيكو سيتي. ورفض أنصار الرئيس الحديث عن عسكرة البلاد بفولهم إن القوانين التي تنشئ الحرس الوطني تركت دائمًا الخيار الذي يمكن استدعاء القوات المسلحة فيه لمدة تصل إلى خمس سنوات. قال رودولفو سوريانو نونيز ، عالم الاجتماع في مكسيكو سيتي: "لا يمكنك تدريب الأشخاص بالسرعة الكافية في أكاديمية الحرس الوطني وحكام (الولاية) لا يزالون غير راغبين في تطوير قوات شرطة الولاية الخاصة بهم". الرغم

من اتهام الجنود ومشاة البحرية بشكل متكرر بانتهاكات حقوق الإنسان .

أفادت الحكومه أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الفيروس التاجي يمكن أن تضيف تسعة ملايين شخص إلى فقراء المكسيك ، داعية إلى مساعدة مثل المعاشات التقاعدية والتأمين في بلد لا يوفر أي إعانات فيدرالية من البطالة. وقالت كونفال ، الوكالة الحكومية المستقلة التي تقيس الفقر ، إن زيادة المصاعب يمكن أن تترجم إلى 70 مليون مكسيكي على الأقل ، 56٪ من البلاد ، لا يكسبون ما يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية . أن معدل الفقر الإجمالي في المكسيك ، وهو مقياس مختلف يشمل الدخل وعوامل مثل التعليم والحصول على الغذاء ، انخفض في العقد قبل عام 2018 إلى حوالي 42٪ من السكان. ولدى المكسيك حوالي 35 ألف حالة مؤكدة من الإصابة بفيروسات تاجية أدت إلى مقتل 3400 شخص على الأقل. وقالت الحكومة ، مع اضطرار الشركات إلى الإغلاق للمساعدة في وقف انتشار المرض ، فقد أكثر من 346 ألف وظيفة رسمية بين منتصف مارس وأوائل أبريل ، مع توقع مزيد من حالات التسريح من العمل مع تقلص الاقتصاد. حاليا ، هناك القليل من المساعدة للعمال الذين يفقدون وظائفهم لأن المكسيك ليس لديها إعانات البطالة الفيدرالية.

يضطر العمال العاطلون عن العمل في الغالب إلى الاعتماد على المدخرات أو أسرهم أو على

مؤسسة خيرية خاصة من أجل البقاء. نظرًا لضخامة العنف في المكسيك ، يصبح قياس تأثيره الاقتصادي ضروريًا لقياس العبء المالي الذي يفرضه على المجتمع المكسيكي. تظهر تقديرات مؤشر المكسيك للسلام 2018 (MPI) أن الأثر الاقتصادي للعنف في المكسيك كان 4.72 تريليون بيزو (249 مليار دولار أمريكي) في عام 2017. وهذا يعادل 21 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. لوضع هذا الرقم في المنظور ، فهو أعلى بثمانية أضعاف من الاستثمارات العامة في مجال الصحة وسبعة أضعاف من الاستثمارات في التعليم في نفس العام. وبالنظر إلى التكلفة الباهظة للعنف ، فإن إنفاق المكسيك على احتوائه منخفض بشكل ملحوظ. في عام 2017 ، خصصت الحكومة الفيدرالية مجرد واحد بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق على النظام العام والسلامة. هذا المستوى من الإنفاق هو 60 في المئة

فقط من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهو ما يعادل ما تنفقه الدول ذات مستويات العنف المنخفضة للغاية مثل الدنمارك ولوكسمبورج. يشير هذا إلى حقيقة أنه ، نظرًا لمستوى العنف المرتفع في المكسيك ، فإن الحكومة المكسيكية لا تستثمر بشكل فعال في تطوير القدرات المؤسسية اللازمة لاحتواءها ومنعها.

يستخدم الأثر الاقتصادي لنموذج العنف الذي طوره معهد الاقتصاد والسلام (IEP) طريقة محاسبية تجمع عشرة مؤشرات تتعلق باحتواء عواقب العنف ومنعها والتعامل معها. يدمج النموذج التكاليف المباشرة وغير المباشرة للعنف بالإضافة إلى "التأثير المضاعف". يحسب التأثير المضاعف النشاط الاقتصادي الإضافي الذي كان سيتراكم إذا تم تجنب التكاليف المباشرة للعنف. عندما تم تقسيمها حسب الفئات ، كان المساهم الأكبر في التأثير الاقتصادي للعنف في عام 2017 هو القتل ، بنسبة 46 في المائة من إجمالي التأثير في عام 2017 ، ارتفاعًا من 42 في المائة في عام

2016. وبلغ إجمالي الأثر الاقتصادي للقتل على الاقتصاد المكسيكي 2.18 تريليون في عام 2017 ، أي ما يعادل عشرة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمكسيك. كانت الجرائم العنيفة ، التي تتكون من السرقة والاعتداء والاغتصاب ، ثاني أغلى أشكال العنف ، حيث

تمثل 40 في المائة من الأثر الاقتصادي للعنف ، عند 1.9 تريليون بيزو. في المقابل ، كان إنفاق الحكومة الفيدرالية على الأنشطة التي تهدف إلى الحد من العنف - الإنفاق العسكري والعسكري على الأمن الداخلي ونظام العدالة 493 مليار بيسو ، وهو ما يمثل 10 في المائة من إجمالي التأثير الاقتصادي. وتتعلق نسبة الخسائر الاقتصادية الثلاثة المتبقية المتبقية بالخوف من العنف ، ونشاط الجريمة المنظمة ، وشراء الأسلحة النارية المنزلية ، وتكاليف الأمن الخاص. بشكل عام ، مثلت جرائم القتل والجرائم العنيفة 87 في المائة من الأثر الاقتصادي للعنف في عام 2017 ، كما هو موضح في الشكل 1. وهذا يسلط الضوء على أن تأثير عواقب العنف أكبر بكثير من الإنفاق على الاحتواء في المكسيك.

وتعرضت المكسيك لضغوط من المسؤولين الأمريكيين لفتح شركات - خاصة مصانع السيارات ومصانع التصدير على طول حدودها الشمالية فى اطار النفتا الجديد.

أعلن الرئيس المكسيكي ، قائلًا: "لقد حملتنا حملة الابتعاد الآمن عن السيطره " ، حيث كشفت حكومته عن خطط لإعادة إطلاق اقتصادها

المتعثر. وتم الإعلان عن أنشطة البناء والتعدين وصناعة السيارات بأنها أنشطة "أساسية" وتستأنفت عملياتها في 18 مايو. في اليوم نفسه بتبدأ المدارس والشركات في المناطق التي بها أرقام Covid-19 منخفضة - والتي يطلق عليها "بلديات الأمل" - بإعادة فتح أبوابها مع بقية البلاد المتوقع إعادة فتحها في 1 يونيو.

قال خورخي ألكوسير ، وزير الصحة ، قبل أن يصحح نفسه: "الحياة الطبيعية الجديدة". وتأتي إعادة الافتتاح وسط مخاوف مستمرة من أن استجابتها للصحة العامة - التي اعتمدت على نمذجة المرض بدلًا من الاختبار الواسع الانتشار - فشلت في تحديد نطاق الأزمة. يقول المحللون إن إحصاءات Covid-19 المكسيكية يجب أن تقرأ بفارق بسيط نظرًا لوجود تأخر في الإبلاغ عن المعلومات الصحية: لا يعكس عدد الوفيات في الليل بالضرورة عدد الوفيات في اليوم السابق. كما حذر تحليل في مجلة Nexos من أن قراءة أرقام Covid-19 الليلية تجعل من الصعب معرفة ما إذا كان المنحنى يتسطح أم لا. لكن الدكتور أليخاندرو ماسياس ، مفوض الإنفلونزا السابق في المكسيك ، غرد يوم الثلاثاء بعد الإعلان عن العدد القياسي للوفيات:"إنه أكبر عدد حتى الآن ويظهر أننا ما زلنا في تزايد ... من المحتمل أننا لم نر الأسوأ. وقد سجلت الولايات المتحدة ، وهي دولة يبلغ عدد سكانها ثلاثة أضعاف عدد الوفيات بالفعل ، 20 ضعفًا. " و باء COVID-19 وأكد أن وصلت إلى المكسيك في فبراير عام 2020. ومع ذلك، فإن المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا وذكرت (CONACYT) حالتين من COVID-19 في منتصف يناير 2020 في دول من ناياريت و تاباسكو ، حالة واحدة في حالة. حتى 18 مايو ، كان هناك 51.633 حالة مؤكدة من COVID-19 في المكسيك و 5332 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها ، على الرغم من أن وزارة الصحة قدرت في أوائل مايو 2020 أن هناك أكثر من 104.562 حالة في المكسيك ، لأنها النظر في العدد الإجمالي للحالات المؤكدة كعينة إحصائية.