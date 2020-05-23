أول فيديو من موقع احتجاز مسلح لـ 6 رهائن داخل بنك وسط موسكو

ونشرت المواقع الإخبارية الروسية مقطع فيديو من مسرح الأحداث يكشف ضباط إنفاذ القانون ينتشرون حول المبنى ويطوقون محيط البنك بشكل كبير.



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وظهرت في مقطع الفيديو أيضا من خارج البنك، سيارات الشرطة وسيارات الإسعاف في الموقع.

وأوضحت الشرطة الروسية ان المسلح تنكر في زي عامل توصيل طلبات للمنازل ولديه حقيبة توصيل خدمة توصيل الطعام، وهدد بتفجير المبنى، مدعيا أن بحوزته قنبلة زرعها بداخله.

وقال ممثل بنك «ألفا» المحتجز بداخله 6 رهائن وسط موسكو، إنه لا يوجد موظفون في الفرع الموجود في زيمليانوي فال.





وقام الجاني الذي لم يذكر اسمه بتحصين نفسه، وفي الوقت نفسه من غير الواضح ما إذا كان لا يزال هناك بمفرده أو ما زال يحتجز رهائن ليهدد بهم.