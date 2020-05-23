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سيارات

بسبب كورونا .. هيرتز العالمية لتأجير السيارات تعلن إفلاسها

السبت 23/مايو/2020 - 05:08 م
هيرتز لتأجير السيارات
هيرتز لتأجير السيارات دبي
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اشرف عطية
تسبب فيروس كورونا في اصابة كثير من الشركات حول العالم بالشلل التام وتسريح الكثير من العاملين فيها و في هذا السياق تستعد شركة “هيرتز” العالمية المتخصصة في تأجير السيارات لإعلان إفلاسها نتيجة حاجتها إلى ١٩ مليار دولار، لتسديد ديون عاجلة، بسبب تفشي فيروس كورونا.

حيث حدث شلل تام بالشركة التي اضطرت لتخفيض موظفيها، وتسريح الكثير من العاملين في مقرها بولاية فلوريدا الأمريكية واستغنت الشركة عن خدمات نحو ١٠ آلاف عامل، وتراجعت أسهمها بشكل كبير وبنسبة ٨٠ ٪ تقريبا، ما اضطرها إلى إعلان الإفلاس بحسب ما اعلنته الديلي ميل البريطانية .


وأعلنت الشركة أن هذا القرار لا يشمل حاليا سوى عملياتها في الولايات المتحدة وكندا، لذلك ستواصل العمل في مناطق نشاطها الرئيسية أوروبا واستراليا ونيوزيلندا.


وصرحت الشركة ان هذا الافلاس جاء بسبب "تأثير كوفيد-19 على الطلب على السفر كان مباغتا وكبيرا وأدى إلى تراجع هائل في عائدات الشركة والحجوزات المستقبلية بسبب التخوف من الاصابة بالفيروس .


الجدير بالذكر ان شركة هيرتز تأسست قبل أكثر من مئة عام والمعروفة في جميع أنحاء العالم في مجال تأجير السيارات و قد أعلنت في 21 ابريل إلغاء عشرة آلاف وظيفة في أميركا الشمالية أي نحو 26,3 بالمئة من عدد العاملين لديها في العالم، بهدف توفير الأموال في مواجهة  انتشار الفيروس .


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