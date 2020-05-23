كبير مستشارى جونسون فى ورطة.. 282 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

أعلنت وزارة الصحة في بريطانيا تسجيل 282 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 36675 حالة.





ويواجه دومينيك كامينجز كبير مستشاري رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اتهامات بخرق قواعد العزل العام والسفر مئات الأميال من لندن إلى مدينة درم، عندما ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا "كوفيد-19".









وكشفت صحيفة "الجارديان" للمرة الأولى عن الواقعة، مؤكدة أن الشرطة البريطانية استمعت إلى كامينجز حول خرق قواعد الإغلاق الحكومي المفروض، بعد أن شوهد على بعد 264 ميلا من منزله في لندن على الرغم من أنه كان يعاني من أعراض فيروس كورونا.





وحسب تحقيق مشترك أجرته صحيفتي "الجارديان" و"ميرور" فإن ضباط الشرطة اتصلوا بمستشار جونسون بعد أيام من رؤيته يندفع خارج داونينج ستريت، خلال فترة إصابة رئيس الحكومة بفيروس كورونا في نهاية مارس، حيث يطالب كثيرون الآن باستقالته.





حدث هذا الامر في الوقت الذي أمرت فيه الحكومة الجميع بعدم السفر والتزام المنزل، حيث تقدم أحد الأفراد بشكوى ضد كامينجز بعد مشاهدته في درم.





وذكرت الشرطة في المدينة أنها تلقت بلاغا حول العنوان المذكور الذي كان يخضع للعزل الذاتي في جزء من المنزل، لكنهم نصحوه بعدم السفر إلا للضرورة.





و ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" نقلا عن مصدر مقرب من كامينجز قوله إنه ذهب مع زوجته إلى منزل والديه للخضوع للعزل هناك، كما قالت الجارديان إنه شوهد رفقة طفل صغير يعتقد أنه ابنه أمام منزل والديه.