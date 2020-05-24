وكيل صحة الغربية يقدم هدية السيسي لأسرة شهيد الجيش الأبيض بالمحلة

شهدت منطقة الجمهورية بمدينة المحله الكبرى بمحافظه الغربيه حاله من البهجة والسعادة بيت أفراد اسره شهيد الجيش الأبيض، الممرض السيد محمد المحسناوي ، الذى استشهد بمستشفى النجيلة عقب قيام الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية بتكريمهم نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة عيد الفطر المبارك .









وكشف "حميده" إنه فوجئ منذ يومين باتصال الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ، لتبلغه بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بالذهاب مندوبا عنه إلى أسرة شهيد الجيش الأبيض ممرض السيد محمد المحسناوي بمدينة المحلة الكبرى ، وتقديم بعض الهدايا إلى أسرة الشهيد البطل ، مضيفا أن هذا التكريم بعد تقديرا كبيرا من الرئيس اتجاه أبنائه من الشعب المصري .





وأكد وكيل الصحة أن إطلاق اسم الشهيد على مكتب الصحة، تكريما له وتخليدا لذكراه الطيبة، ولبطولاته بجانب زملاؤه من الجيش الأبيض.





واضافت الهام ذكي زوجة الشهيد ، أن الشهيد اوصاها بالأولاد فى اخر مكالمة علاوة على قيامه طوال فترة عزلة بالإتصال يوميا، مشيرة إلى أنه كان معروف باخلاصه وتفانيه في عمله.





وأضافت أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسام على صدر الأسرة ، موجهة الشكر للرئيس علي اهتمامه بجميع أبنائه من الشعب المصري .











