صيادين السمك.. رزان مغربي لـ أحمد السقا: متضربنيش ..فيديو

دخلت الفنانة رزان مغربي، في تحدي «صيادين السمك» في برنامج " إغلب السقا " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، وذلك مع الفنان أحمد السقا".





وقالت رزان مغربي :" متضرنيش يا سقا وانا ضربي مباح "، وتمكن أحمد السقا من اكتساح رزان مغربي في تحدي " صيادين السمك".





وأبدى أحمد السقا سعادته بالمشاركة في برنامج " إغلب السقا"، قائلا:" أنا مبسوط بالبرنامج ويارب المشاهدين يكونوا حبوا البرنامج ويارب نكون حققنا الهدف الرئيسي التسلية والمتعة والخير".

ويشهد برنامج إغلب السقا في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية جديدة وغير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة تبدأ المنافسة بين الضيف وأحمد السقا في الكثير من المجالات الغير مُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية.



