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ثقافة

صفية القباني: تكريم الراحل آدم حنين بنقابة التشكيليين

السبت 23/مايو/2020 - 10:18 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أكدت الدكتوره صفية القباني نقيب الفنانيين التشكيليين، أن  النقابة تسعى إلى تكريم الفنان الراحل آدم حنين بشكل مميز تقديرا لمسيرته الإبداعية الإستثنائية، وذلك عقب الانتهاء من أزمة كورونا التى تمر بها البلاد.

قالت القباني إن الفنان آدم حنين واحد من كبار الفنانين التشكيليين المصريين الذين تكتب أسماؤهم بأحرف من نور جنبا إلى جنب مع مؤسسى المشهد التشكيلى المصرى، حيث إنه وريث جيل عظيم من المثالين، حاكى إبداع قمم مصرية خالصة بدءا من الفراعنة العظام وانتهاء بالمبدعين: محمود مختار وأحمد عثمان وعبد البديع عبد الحى.

أضافت أن حنين يعد من أشهر الأسماء المعروفة دوليا للنحت المصرى، ساعده ذلك على تأسيس أول سيمبوزيوم دولى على أرض أسوان لتعريف المتخصصين بفنون النحت الحديث، ومنح فرص للنحاتين الشباب.

وأكدت نقيب الفنانين التشكيليين على أن الراحل قيمة فنية متفردة، لأنه استطاع أن يخلق لنفسه أسلوبًا خاصًا تستفيد منه كل الأجيال القادمة.
وأوضحت النقابة فى بيانها، أن آدم حنين استطاع أن يثبت للعالم أنه حفيد الفرعنة، وأن أعماله ستظل شاهدة على تاريخه العظيم، الذى استطاع أن يكون من أبرز النحاتين فى مصر بصفة خاصة والعالم العربي بصفة عامة، وأنه رحل بجسده ولكن أعماله باقية بيننا، وستظل خالدة يتعلم منها جميع الفنانين.
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