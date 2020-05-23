نهاية سعيدة لمسلسل "ونحب تاني ليه" وياسمين عبد العزيز تشارك صورة بفستان الزفاف

شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز جمهورها بصورة جديدة لها من نهاية مسلسل "ونحب تانى ليه " عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .
وظهرت في الصورة بفستان زفاف برفقة النجم كريم فهمى.
كما كتبت ياسمين عبد العزيز معلقة على الصورة :" انتى غاليه كرامتك فالسما ..قلبك ومشاعرك اغلي من اي حسابات هنعيش مره واحدة ..هتعيشها صح "
وتخوض ياسمين عبد العزيز سباق رمضان 2020 بـ مسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري.
ويشارك في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز شريف منير وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.