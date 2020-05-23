نهاية سعيدة لمسلسل "ونحب تاني ليه" وياسمين عبد العزيز تشارك صورة بفستان الزفاف





وظهرت في الصورة بفستان زفاف برفقة النجم كريم فهمى.





كما كتبت ياسمين عبد العزيز معلقة على الصورة :" انتى غاليه كرامتك فالسما ..قلبك ومشاعرك اغلي من اي حسابات هنعيش مره واحدة ..هتعيشها صح "





وتخوض ياسمين عبد العزيز سباق رمضان 2020 بـ مسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري.







