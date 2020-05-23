عقيلة صالح في ليلة العيد: ليبيا تتعرض لمؤامرة هدفها احتلال الدولة ونهب ثرواتها

قال عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي إن ليبيا تتعرض لمؤامرة تتجاوز الحدود، مؤكدا أن الهدف من المؤامرة هدم الدولة وانتهاك السيادة والاحتلال ونهب الثروات.





وأضاف صالح في كلمة بمناسبة عيد الفطر أن الجيش الوطني الليبي يحارب الإرهابيين والمعتدين على البلاد الذين جاءوا من كل مكان.





اقرأ أيضا:





وتابع رئيس البرلمان الليبي "بذلنا كل الجهد ولا زلنا، قصد الوصول إلى توافق يحفظ للبلاد سيادتها وكرامة شعبها ويحقق آمال الليبيين وطموحاتهم وحتى لانتهم بعرقلة الوصول إلى حل سياسي".





وأوضح صالح أنه سيواصل الحوار مع المنظمات الدولية بما فيها مجلس الأمن والأمم المتحدة لأقناعهم بضرورة الوصول إلى حل وسحب الاعتراف بما يسمى بالمجلس الرئاسي.





كما دعا صالح في بيانه إلى اختيار مجلس جديد من رئيس ونائبين، وحكومة من رئيس ونائبين يمثلون الأقاليم التاريخية الثلاثة، بحيث يختار كل إقليم ممثله في المجلس.





وحذر رئيس البرلمان الليبي من ومخاطر غزو الميليشيات المدعومة من تركيا في ظل توقف إنتاج وتصدير النفط وهبوط أسعاره وتأثيرات وباء كورونا السلبية على اقتصادات الدول، بالإضافة إلى سيطرة ميليشيات حكومة الوفاق على المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والمصارف الخارجية وشركات الاستثمار الخارجي، موضحا أن ذلك سيمكن الميليشيات من تعزيز سيطرتها على العاصمة والاستمرار في ارتكاب جرائم النهب لثروة الليبيين





وشدد صالح على دعم القوات المسلحة في محاربة الإرهاب وطرد المرتزقة وتفكيك الجماعات والميلشيات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس.



