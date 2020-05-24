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محافظات

استمرار الجهود لدفع عجلة التنمية.. محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر

الأحد 24/مايو/2020 - 03:36 ص
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
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محمد الصاحى

بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك  .

قال فيها : " بالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الجيزة اتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك،  شاكرين عطائكم المستمر واستمرار الجهود المخلصة لقيادة مسيرة الوطن ودفع عجلة التنمية  التى تشهدها مصر كى تتبوأ مكانتها المرموقة بين دول العالم، داعيا المولي عز وجل  أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلي الشعب المصري العريق بكل الخير و اليمن والبركات، وان يحفظ لمصرنا الغالية امنها واستقرارها.

كما يتقدم محافظ الجيزة والقيادات التنفيذية بالمحافظة بخالص التهاني للمواطنين بمناسبة حلول عيد الفطر داعيا المواطنين بالتعاون مع المحافظة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهه فيروس كورونا حفاظا علي سلامتهم و لكي تتمكن الدولة من المرور واستكمال مسيرة التنمية .

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