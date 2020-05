بصحبة زوجها.. ريا أبي راشد تهنئ العالم الاسلامي بعيد الفطر

View this post on Instagram

عيدكن مبارك وسعيد.. كل عام وأنتوا بخير وينعاد عليكن بالصحة والعافية.. كل سنة وانتوا طيبين.. ببعتلكن كل حبي بكل اللهجات واللغات 🥰🥳⠀ ⠀ Happy Eid from our family to yours! ⠀ Lots of love ❤️ ❤❤❤