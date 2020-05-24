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منوعات

بصحبة زوجها.. ريا أبي راشد تهنئ العالم الاسلامي بعيد الفطر

الأحد 24/مايو/2020 - 03:00 ص
ريا ابي راشد وزوجها
ريا ابي راشد وزوجها
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محمد بدران
حرصت الإعلامية ريا أبي راشد على تهنئة جمهورها بعيد الفطر المبارك، عبر حسابها على "انستجرام"


وكتبت الإعلامية ريا أبي راشد ، قائلة: "‏‏‏‏‏عيدكن مبارك وسعيد.. كل عام وأنتوا بخير وينعاد عليكن بالصحة والعافية.. كل سنة وانتوا طيبين.. ببعتلكن كل حبي بكل اللهجات واللغات 🥰🥳⠀"

يذكر ان الإعلامية ريا أبي راشد تزوجت عام 2011، من رجل الأعمال الإيطالي فاليريو، ورزقت بطفلتها الأولى عام 2016، واختارت لها اسم، لولا.


وتشتهر الإعلامية اللبنانية الشهيرة ريا أبي راشد، بعلاقاتها الوطيدة مع نجوم ومشاهير هوليوود، والتي جعلتها في المراكز الاول لأفضل المذيعات في جميع أنحاء العالم، لتواجدها المستمر داخل كواليس تصوير الأفلام العالمية واجراءها حوارات مع عمالقة السينما.


وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غد الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك وغرة شهر شوال لعام 1441 هـ، وأن غدًا السبت 23 مايو 2020 ميلادية المتمم لشهر رمضان لعام 1441 هـ، وعلى ذلك يكون عيد الفطر 2020 -1441 هجرية ، يوم 24 مايو لعام 2020 ميلادية.

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