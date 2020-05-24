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أخبار العالم

أمريكا تسجل أكثر من 1000 وفاة بـ فيروس كورونا خلال 24 ساعة

الأحد 24/مايو/2020 - 02:38 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من ألف حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت السلطات الصحية الأمريكية عن تسجيل 1011 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما رصد موقع "وورلد ميتر" 1026 حالة وفاة.

وقالت جامعة جونز هوبكنز إن عدد الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 98658 حالة، فيما ذكر "وورلد ميتر" أن عدد الوفيات بلغ 98,673حالة وفاة.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 1,666,015 حالة إصابة بعد تسجيل 20,921 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأصاب فيروس كورونا حول العالم حوالي 5,397,669 شخصا فيما قضى على حياة 343,595 شخصا، وتعافى منه 2,244,774.


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