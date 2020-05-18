AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز 1.5 مليون حالة والوفيات 90 ألفا

الإثنين 18/مايو/2020 - 07:44 م
إصابات كورونا في
إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز 1.5 مليون حالة
Advertisements
شيماء مصطفى
أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية تجاوز 1.5 مليون حالة إصابة.

وتحتل الولايات المتحدة قمة أكثر الدول تضررا بفيروس كورونا، تليها روسيا، ثم إسبانيا وبريطانيا والبرازيل.

اقرأ أيضا:

وكانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أعلنت اليوم الاثنين، عن ارتفاع أعداد وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الجامعة إن الولايات المتحدة سجلت 820 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الجامعة أن إجمالي وفيات كورونا في الولايات المتحدة اقترب من 90 ألف شخص.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن أعداد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجه إلى التراجع الشديد فيما عدا مناطق معينة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أكثر من مليون و800 ألف حالة.. أحدث إحصائية لأعداد إصابات ووفيات كورونا في العالم

أكثر من 190 ألف وفاة.. أحدث إحصائية لانتشار كورونا في العالم

خبر سار.. إسبانيا تسجل أقل حصيلة لوفيات كورونا منذ شهر

أمريكا تسجل 1435 وفاة جديدة بـ فيروس كورونا

الولايات المتحدة تعلن تسجيل 1313 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا

قفزة كبيرة في إصابات كورونا حول العالم.. الرقم يقترب من 4 ملايين

ترشيحاتنا

تحذير خطير.. ارتفاع معدلات الجريمة في دول أوروبا المنكوبة بـ كورونا

وضعوا أسمنت على باب المقبرة لمنع الرائحة .. كتيبة الإعدام تمثل جريمة تخلص امرأة وابنها من زوجها بعد الإفطار فى كرداسة

الرئيس السيسى يوجه بزيادة أعداد الخريجين من الأطباء البشريين

مقويات للمناعة.. أطعمة تحميك من الإصابة بفيروس كورونا

من غير بنطلون.. رامز جلال يحرج نبيلة عبيد على الهواء.. فيديو

أخبار الفن.. أحزان جيسى عبدو.. سوزان نجم الدين تفضح رامز مجنون رسمى.. تطورات الحالة الصحية لـ ياسر جلال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الفرق بين كارول سماحة العشرينية والأربعينية

بـ شعر برتقالى وتوب.. مايا دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة

مرضى الكبد والسكر.. 7 أشخاص مهددون بأضرار الكحك