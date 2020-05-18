إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز 1.5 مليون حالة والوفيات 90 ألفا

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية تجاوز 1.5 مليون حالة إصابة.





وتحتل الولايات المتحدة قمة أكثر الدول تضررا بفيروس كورونا ، تليها روسيا، ثم إسبانيا وبريطانيا والبرازيل.





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وكانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أعلنت اليوم الاثنين، عن ارتفاع أعداد وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة الأمريكية.





وقالت الجامعة إن الولايات المتحدة سجلت 820 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وأضافت الجامعة أن إجمالي وفيات كورونا في الولايات المتحدة اقترب من 90 ألف شخص.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن أعداد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجه إلى التراجع الشديد فيما عدا مناطق معينة.