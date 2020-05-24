فالنتينو الحلقة الأخيرة.. عادل إمام يتنازل عن أملاكه لأولاد دلال عبد العزيز

شهدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل فالنتينو تطورأت أبرزها قام عادل إمام بالتنازل عن أملاكه لأولاده من دلال عبد العزيز وهم أرشميدس ونبوية ورفاعة، ليخرج الزعيم من المحكمة بصحبة أولاده الستة.
تتصل "نورا" بـ"فالنتينو لكن تجد أن هاتفه مغلق، وفي نفس الوقت يتم فصل شركة الأمن، لذا "غريب" لن يكون موجودا ولن يستطيع إبلاغ "فالنتينو" أن زوجته الأولى في منزل زوجته الثانية.
عندما تفيق "عفاف" تتحدث مع "نورا" وتطلب أن تبيت في منزلها اليوم وتخدعها أنها تشاجرت مع زوجها وأولادها لذا تريد أن تبتعد عن المنزل قليلا، ثم تطلب منها أن تتصل بزوجها وتطلب منه أن يعود سريعا.
تسافر "جيلان" برفقة ابنها إلى الخارج، ويأتي "أرشميدس" لها ليودعها ويتحدث إليها وينظر لها كأخت وليس كما سبق وكان يحبها، أما "صافي" تعيش في منزل "جيلان".
يعرض مسلسل فالنتينو للزعيم عادل إمام، يوميا طوال شهر رمضان عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف. المسلسل يعتبر عودة لعادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى.
مسلسل فالنتينو تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.