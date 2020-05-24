فالنتينو الحلقة الأخيرة.. عادل إمام يتنازل عن أملاكه لأولاد دلال عبد العزيز









تتصل "نورا" بـ" فالنتينو لكن تجد أن هاتفه مغلق، وفي نفس الوقت يتم فصل شركة الأمن، لذا "غريب" لن يكون موجودا ولن يستطيع إبلاغ "فالنتينو" أن زوجته الأولى في منزل زوجته الثانية.





عندما تفيق "عفاف" تتحدث مع "نورا" وتطلب أن تبيت في منزلها اليوم وتخدعها أنها تشاجرت مع زوجها وأولادها لذا تريد أن تبتعد عن المنزل قليلا، ثم تطلب منها أن تتصل بزوجها وتطلب منه أن يعود سريعا.





تسافر "جيلان" برفقة ابنها إلى الخارج، ويأتي "أرشميدس" لها ليودعها ويتحدث إليها وينظر لها كأخت وليس كما سبق وكان يحبها، أما "صافي" تعيش في منزل "جيلان".