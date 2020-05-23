الحلقة 29 من فالنتينو.. دلال عبد العزيز تكتشف زواج عادل إمام من داليا البحيري

وتخبر "جيلان" كل زملائها في المدرسة أنها ستسافر إلى الخارج لتعمل هناك، لتبدأ حياة جديدة بعيدا عن زوجها السابق، ويصدم "أرشميدس" بقرارها.

وتقرر "صافي" أن تجعل قضيتها رأي عام حتى تضمن حقوق النساء بعد ذلك عند الزواج، وتطلب إجازة من المدرسة، وتذهب لتلتقي بـ"جميل" حتى تظهر في برنامجه وتتحدث عن مشكلتها.