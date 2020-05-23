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فن

الحلقة 29 من فالنتينو.. دلال عبد العزيز تكتشف زواج عادل إمام من داليا البحيري

السبت 23/مايو/2020 - 10:02 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
شهدت أحداث الحلقة 29 من مسلسل فالنتينو للزعيم عادل إمام تطورات عديدة أبرزها قيام دلال عبد العزيز بالنوم في سرير داليا البحيري، وعندما يأتي الزعيم يجد زوجته الأولى على السرير مغطاة باللحاف.


وتخبر "جيلان" كل زملائها في المدرسة أنها ستسافر إلى الخارج لتعمل هناك، لتبدأ حياة جديدة بعيدا عن زوجها السابق، ويصدم "أرشميدس" بقرارها.


وتقرر "صافي" أن تجعل قضيتها رأي عام حتى تضمن حقوق النساء بعد ذلك عند الزواج، وتطلب إجازة من المدرسة، وتذهب لتلتقي بـ"جميل" حتى تظهر في برنامجه وتتحدث عن مشكلتها.


قناة dmc تعرض مسلسل فالنتينو، للزعيم عادل إمام، يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف. ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

 
مسلسل فالنتينو تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.


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